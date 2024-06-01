Серед них продукти харчування, ядерне паливо, ліки на суму до 42 млрд євро.

Євросоюз розглядає можливість введення тарифів на російський імпорт на суму до 42 млрд євро, який був звільнений від режиму санкцій, введених блоком.

Як пише The Financial Times, міністри торгівлі ЄС напередодні попросили Єврокомісію розробити план введення мит на товари, на які не поширюються санкції, такі як продукти харчування, ядерне паливо і медикаменти, а доходи, ймовірно, підуть на потреби України. Ініціатива була висунута Швецією.

Міністри також схвалили тарифи на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі, які набудуть чинності 1 липня після різкого зростання імпорту.

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Хоча більшу частину торгівлі ЄС з Росією було зупинено внаслідок нападу на Україну, деякий імпорт все ще дозволено або через відсутність альтернативних варіантів поставок, або через побоювання викликати збої на світовому ринку.

ЄС встановив настільки високі тарифи на російську пшеницю - 95 євро за тонну, - що вони фактично є заборонними, однак він не став запроваджувати санкції, щоб парирувати заяву Росії про те, що блок припиняє експорт продовольства в країни, що розвиваються.

Тарифи на зернові, олійні культури та похідні забезпечать, щоб "Росія не могла дестабілізувати ринок ЄС за рахунок перенаправлення експорту зерна".

Санкції проти РФ

Росія отримала несподіваний удар від Європейського союзу. Російські судна, що постачають рибну продукцію, перестали пускати у великі порти ЄС.

Російське пропагандистське видання РБК повідомило, що в Асоціації судновласників рибопромислового флоту поскаржилися, що 16 травня судно, яке належить компанії "Арктик Шиппінг", що входить до одного з найбільших рибопромислових холдингів Росії "Норебо", отримало відмову під час спроби увійти до нідерландського порту Эмсхавен.

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