Зазначається, що Україна виступає за більш жорсткі заходи.

Країни Європейського союзу готують 15-й раунд санкцій проти Російської Федерації попри можливі зміни у зовнішній політиці США. 27 членів ЄС направляють свої побажання до Брюсселя.

Видання EUobserver пише, що це перший етап процедури, після якого почнуться зустрічі комісії з дипломатами ЄС та обговорення тексту санкцій у Раді ЄС. Ймовірно, що новий пакет обмежень підготують до третьої річниці повномасштабної війни в Україні.

Країни Балтії та Польща давно наполягають на забороні ЄС на імпорт російського скрапленого газу та ядерної енергетики, тоді як країни Північної Європи хочуть жорсткіших обмежень для "тіньового флоту" РФ, який допомагає обходити санкції.

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При цьому глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель раніше повідомив, що 15-й раунд буде націлений на купівлю Росією заборонених технологій. Це може призвести до занесення до "чорного списку" більшої кількості компаній з Китаю, Індії, Туреччини та ОАЕ, які підтримують Росію, що посилить правила фінансових транзакцій. Цей крок може призвести до нападок на експортерів заборонених технологій ЄС у країни Центральної Азії, які реекспортують їх у Росію.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що ухилення від санкцій вартує життів.

"У жовтні проти України було використано понад 2000 безпілотників Shahed. Це число означає, що понад 170 000 мікрочіпів, мікроконтролерів, процесорів і безліч різних деталей, які повинні були бути заблоковані, були поставлені в Росію з-за кордону, зокрема від компаній з Китаю, Європи, США", - сказав він.

У список побажань Києва також входить заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів через Індію. Україна заявила, що ЄС має запровадити нові санкції проти російських металів, хімікатів, зерна, добрив та урану, а також проти російських фінансових та ІТ-компаній.

Європа має внести до чорного списку більше "олігархів, близьких до Кремля", сказав Ченцов. За його словами, ЄС має переслідувати більше "російських пропагандистів, діячів мистецтва і священнослужителів, включно з високопоставленими членами Російської православної церкви, які підтримують війну і розпалюють ненависть до українського народу".

Санкції проти Росії - рішення Великої Британії

Уряд Великої Британії запровадив найбільший за 18 місяців пакет санкцій проти РФ, спрямований проти осіб, причетних до війни в Україні, африканських груп найманців та атаки з використанням нервово-паралітичної речовини на британській території.

Зокрема обмеження було запроваджено проти 56 юридичних і фізичних осіб, щоб зашкодити військовим діям російського диктатора Володимира Путіна та "зловмисній діяльності Росії в усьому світі".

Також серед них є 10 компаній, які знаходяться в Китаї і, як зазначається, постачають техніку та компоненти для армії РФ.

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