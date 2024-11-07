Обмеження були застосовані проти 56 юридичних та фізичних осіб.

Уряд Великої Британії запровадив найбільший за 18 місяців пакет санкцій проти РФ, що спрямований проти осіб, які причетні до війни в Україні, африканських груп найманців та атаки з використанням нервово-паралітичної речовини на британській території, пише Reuters.

Зокрема обмеження було запроваджено проти 56 юридичних та фізичних осіб, аби зашкодити військовим діям російського диктатора Володимира Путіна та "зловмисній діяльності Росії в усьому світі".

Також серед них є 10 компаній, які знаходяться у Китаї та, як наголошується, постачають техніку і компоненти для армії РФ.

Відео дня

"Сьогоднішні заходи продовжать протистояти агресивній зовнішній політиці Кремля, підриваючи спроби Росії сприяти нестабільності в Африці і порушуючи постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі.

У Reuters додали, що більшість санкцій були застосовані проти компаній з Росії, Китаю, Туреччини та Казахстану. Ці країни звинувачуються у сприянні російській агресії в Україні, адже їхні компанії постачають верстати, мікроелектроніку та компоненти для безпілотників.

У Британії зазначили, що ці санкції будуть також спрямовані проти діяльності РФ у Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, а саме проти трьох приватних груп найманців, які пов'язані з Кремлем, серед яких "Африканський корпус".

У виданні зауважили, що серед осіб, проти яких були застосовані обмеження, був Денис Сергєєв, який звинувачується у замаху на вбивство колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Відомо, що напад стався у південному англійському місті Солсбері в березні 2018 року.

Санкції проти РФ та її союзників - останні новини

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що попри санкції, Росія продовжує використовувати західні компоненти для виробництва ракет і БпЛА. За його словами, деталі поставляються в РФ компаніями з Китаю, Європи та США.

Також повідомлялось, що США запровадили санкції проти майже 400 фізичних осіб та компаній з кількох країн світу, які допомагають Росії у війні проти України. Зокрема до переліку увійшли компанії з Китаю, Індії та Туреччини, які звинувачуються у відправці дуже важливих компонентів для військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: