Розглядаються альтернативні правові варіанти обходу вето Угорщини.

Європейський союз має намір встановити контроль за рухом капіталу і запровадити мита щодо Росії. Ці заходи застосують у разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС проти Москви.

Видання Financial Times пише, що Європейська комісія повідомила, що значна частина санкцій, включно з 200 млрд євро заморожених російських державних активів, може бути перенесена на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта.

Розглянуті обхідні шляхи потребуватимуть голосу більшості країн ЄС для продовження санкцій. Контроль за рухом капіталу, який запобігатиме припливу готівки в Росію, і торговельні заходи, як мита, - два варіанти, які обговорювалися.

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Попередні ідеї включали двосторонні національні заходи, які дозволили б таким країнам, як Бельгія, де іммобілізовано більшу частину заморожених активів РФ, заборонити репатріацію російських активів.

"Ми всі зосереджені на плані А. Але ми обговорюємо правові основи альтернативних варіантів", - розповіло одне з джерел.

Комісія пообіцяла представити наступного місяця юридичні пропозиції, які дадуть змогу запровадити заборону на нові контракти на російський газ і спотовий ринок цього року і повністю відмовитися від них до 2027 року. Також готується пропозиція про введення мит на збагачений уран у рамках скорочення залежності ЄС від російського палива.

Деякі дипломати ЄС стурбовані тим, що заборона на постачання російського газу без санкцій може призвести до того, що компанії втягнуть у тривалі судові розгляди, і зажадали від комісії гарантій, що будь-які нові заходи будуть юридично непробивними.

Санкції проти Росії - останні новини

Віцепрезидентка Єврокомісії, верховний представник ЄС Кас Каллас розповіла, що 17 пакет санкцій проти Россіті передбачає обмеження проти російського тіньового флоту, проти компаній у Китаї та інших країнах, які допомагають Москві уникати обмежень, а також інші заходи.

За даними Bloomberg, у ЄС планують посилити обмеження проти російського "тіньового нафтового флоту", і зокрема, до санкційного списку пропонують додати 150 кораблів. Також санкції введуть проти 60 фізичних і юридичних осіб.

Будапешт не висловив серйозних заперечень проти нового пакета санкцій проти Москви.

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