Нові санкції проти РФ можуть ухвалити вже за два тижні.

Європейська комісія підготувала 17-й пакет санкцій проти держави-агресора. У ньому пропонують посилити обмеження проти російського "тіньового нафтового флоту", а саме - вдвічі збільшити кількість підсанкційних кораблів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Так, до санкційного списку пропонують додати 60 фізичних та юридичних осіб та 150 кораблів. Таким чином, загальний перелік санкційних кораблів може зрости до більше ніж 300.

Остаточне рішення щодо запровадження нових обмежень чи відмови від цього кроку ухвалять міністри закордонних справ ЄС 20 травня у Брюсселі.

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Москва використовує "тіньовий флот" старих та іноді незастрахованих суден, щоб обійти санкції та цінові обмеження, встановлені ЄС та його союзниками.

Видання нагадує, що для ухвалення нових санкцій потрібна підтримка усіх країн-членів блоку, а Угорщина регулярно погрожує застосувати право вето під час розгляду нових обмежень проти РФ. Тому до проєкту рішень можуть внести зміни.

Разом з тим у липні спливає поточний дедлайн стосовно продовження антиросійських санкцій. Євросоюз досі шукає механізм продовження обмежень, який не вимагав би підтримки усіх країн-членів. Серед іншого розглядається варіант перетворення окремих санкцій на торгівельні обмеження, що не вимагатиме консенсусної підтримки.

Санкції проти РФ: що варто знати

ЄС розпочав підготовку 17-го пакету санкцій проти РФ ще у березні. Планувалося, що Єврокомісія представить до початку літа пропозиції стосовно нових обмежень.

Про готовність посилити санкції проти РФ заявляли і у США. Міністр фінансів Скот Бессент заявляв, що Вашингтон посилить обмеження проти РФ, якщо це буде потрібно для завершення російсько-української війни.

Раніше Росії погрожував новими санкціями і президент США Дональд Трамп. Він припустив, що підпише законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про 500% мита для країн, що купують російські енергоносії, якщо РФ не буде готова рухатися до мирної угоди.

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