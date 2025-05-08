Очікується, що нові обмеження будуть "кусючими" для Росії.

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ планує схвалити 17-й пакет санкцій проти Росії 20 травня. Нові обмеження мають стати "кусючими" для країни-агресорки, яка продовжує вести війну проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кас Каллас сказала на пресконференції за підсумками неформального засідання глава МЗС країн-членів ЄС у Варшаві.

Як наголосила Каллас, очевидним є те, що Росія не демонструє жодних ознак щодо бажання миру.

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"Ми повинні більше чинити тиск на Росію, аби Росія також захотіла би миру. Як ви знаєте, Україна вже погодилася на безумовне припинення вогню понад 50 днів тому. І ми також повинні підтримати Україну, аби вони могли себе захищати", - відзначила Каллас.

При цьому, за її словами, в Євросоюзі заради миру докладають зусилля, і зокрема, ведеться робота над підготовкою 17-го пакету санкцій, який, "сподіваємося, ми будемо готові прийняти на наступному засіданні Ради з питань закордонних справ".

Також верховна представниця ЄС відзначила, що нещодавно було представлено дорожню карту, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв. Частина цього плану передбачає шляхи боротьби з тіньовим флотом РФ, бо завдяки ньому Росія отримує фінансування для ведення війни.

Окремо Каллас повідомила дату, коли планується схвалення нового пакету санкцій проти РФ. Верховна представниця ЄС наголосила:

"Ми налаштовані схвалити їх на засіданні Ради з питань закордонних справ, яке відбудеться 20 травня".

При цьому, у неї уточнили, які саме обмеження передбачатиме новий санкційний пакет.

За її словами, у ньому буде багато елементів, але оскільки санкції ще не погоджені, то не можна про них говорити як про доконаний факт.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, оскільки Росія "так прагне скасувати санкції, вони мають бути кусючими".

Каллас погодилася, що нові санкції будуть "кусючими".

Санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, у квітні Каллас розповіла, що у 17-му пакеті санкцій будуть передбачені обмеження проти російського тіньового флоту і різні інші елементи.

За даними Bloomberg, в ЄС планують посилити обмеження проти російського "тіньового нафтового флоту", і зокрема, до санкційного списку пропонують додати 150 кораблів. Також санкції запровадять проти 60 фізичних та юридичних осіб.

Як відомо, Москва використовує "тіньовий флот" старих та іноді незастрахованих суден, щоб обійти санкції та цінові обмеження, встановлені ЄС та його союзниками.

У 16-му пакеті санкцій, прийнятому 24 лютого, санкції було запроваджено проти 74 суден з третіх країн. Загалом під санкції вже потрапило 153 судна.