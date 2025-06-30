У блоці переконані, що обмеження проти РФ за нинішніх умов варто зберегти та, за необхідності, посилити.

Рада Європейського союзу продовжила обмежувальні заходи проти Росії, що були запроваджені у зв’язку з агресією проти України, ще на 6 місяців, до 31 січня 2026 року, повідомляє сайт Європейської Ради.

Чиновники нагадують, що санкції проти РФ були вперше запроваджені ще у 2014 році і значно розширені з лютого 2022 року.

"Наразі санкції передбачають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші", - зазначається у повідомленні.

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Наголошується, що санкції також передбачають: заборону на імпорт або перевезення морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до Євросоюзу, відключення від системи SWIFT декількох російських банків.

"Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій", - додають у Європейській Раді, не уточнюючи про що йдеться.

Чиновники переконані, що санкції проти Москви слід зберегти, "поки незаконні дії РФ будуть "порушувати норми міжнародного права". Вони додають, що за необхідності слід запровадити нові обмеження.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Єврокомісія пропонує запровадити нові обмеження для енергетичного та фінансового сектору РФ в рамках нового санкційного пакету. В разі підтримки пропозиції країнами-членами ЄС, "стелю цін" на російську нафту буде знижено з 60 до 45 доларів за барель.

Водночас, Словаччина та Угорщина блокують схвалення нових обмежень. Братислава вимагає "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків відключення від російських джерел енергії.

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