Братислава вимагатиме "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків відключення від російських джерел енергії.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, але висунув умови, повідомляє Euractiv.

Він пояснив, що попередньо обмеження не нашкодять економіці Словаччини.

"Переговори все ще тривають, - сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, - але, виходячи з того, що було обговорено до цього часу, ясно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати".

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Разом з тим, словацький міністр додав, що Братислава вимагатиме "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків відключення від російських джерел енергії.

"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку - можливо, на суму до 20 мільярдів євро (йдеться про можливі позови РФ через дострокове розірвання контрактів на постачання газу – УНІАН)", - додав Юрай Бланар, зазначивши, що його країна вимагає гарантій усунення цих наслідків.

Заява Бланара пролунала за кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти 18-го пакету антиросійських санкцій ЄС.

Санкції ЄС проти РФ

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто на брифінгу заявив про блокування 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Він пояснив це планами Єврокомісії щодо заборони імпорту російського газу та нафти.

Єврокомісія пропонує запровадити нові обмеження для енергетичного та фінансового сектору РФ в рамках нового санкційного пакету. В разі підтримки пропозиції країнами-членами ЄС, "стелю цін" на російську нафту буде знижено з 60 до 45 доларів за барель.

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