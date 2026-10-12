Євросоюз схвалив рекордний санкційний пакет проти російської балістики

Санкції запроваджені проти близько 1,6 тисячі представників російського військово-промислового комплексу.

Міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу схвалили рішення про запровадження санкцій проти близько 1,6 тисячі представників російського військово-промислового комплексу.

Як повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас у мережі X, відповідне рішення узгодили на засіданні Ради ЄС на рівні глава МЗС країн-членів ЄС у Люксембурзі.

"Це найбільше розширення нашого санкційного переліку від моменту початку Росією її війни. Європа знову показує об’єднаний фронт", - відзначила Каллас.

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За її словами, більше половини застосованих санкцій пов’язані з ланцюжками з виробництва балістичних ракет.

Таким чином, як відзначає топ-дипломатка, Євросоюз значно ускладнює, сповільнює і робить більше дорожчим російське виробництво тих видів озброєнь, які Росія використовує для вбивства українців.

Російське виробництво ракет

Як повідомляв УНІАН, Росія здатна виробляти понад 200 крилатих та балістичних ракет щомісяця. Наразі ворог робить ключовий акцент на виробництві таких ракет, як балістичні "Іскандер-М", так крилаті Х-101 і "Калібри".

За даними експертів, у Росії більше створюють балістичних ракет на місяць, аніж в США протиракет для перехоплення балістики.

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