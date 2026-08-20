Росія може виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет на місяць, - ГУР

Основний акцент росіяни роблять на виробництві ракет "Іскандер-М", Х-101 та "Калібрів".

Росія має на своїх складах запаси із сотень балістичних та крилатих ракет різних типів. Про це повідомляє "Українська правда" за посиланням на Головне управління розвідки (ГУР).

За даними розвідки, в наявності Росія має:

600 ракет "Онікс";

450 "Калібрів";

400 ракет РМ-48У для комплексів С-400;

близько 130 ракет для "Іскандер-М", станом на 5 серпня;

120 "Цирконів";

100 ракет Х-101;

по 50 ракет "Кинджал", а також північнокорейських KN-23 та KN-24.

Загалом, за даними ГУР, Росія здатна виробляти понад 200 крилатих та балістичних ракет щомісяця. Наразі ворог робить ключовий акцент на виробництві таких ракет, як "Іскандер-М", Х-101 та "Калібрів".

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Зокрема, за даними розвідки, Росія має план виробництва 60 ракет 9М723 для комплексів "Іскандер-М". У липні окупантам вдалося перевершити цей план, випустивши 65 ракет 9М723 та 87 ракет Х-101.

Також Росія виробляє близько 50 балістичних ракет РМ-48У для С-400 на місяць. За даними ГУР, у цьому році РФ загалом планувала виробництво понад 480 цих ракет – виробничий план виріс більше ніж удвічі, якщо порівнювати з 2025 роком.

Російські ракети: важливі новини

Зазначимо, що ще в липні ГУР повідомляло, що РФ має на своїх складах до 200 балістичних ракет 9М723 для комплексів "Іскандер". Тобто, кількість таких ракет в запасах РФ за останній місяць суттєво скоротилася.

Водночас вже в серпні ГУР повідомляло про те, що РФ суттєво нарощує виробництво різних типів ракет, що дозволяє їм збільшувати регулярність атак по Україні. Як зазначив Вадим Скібіцький, заступник начальника відомства, зараз РФ завдає по Україні масованих атак частіше, ніж раз на тиждень. Тоді як раніше регулярність таких атак була з інтервалом в 10 днів.

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