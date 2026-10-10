ЄС готує найбільший пакет санкцій проти військової машини РФ від початку війни, – Каллас

Каллас наголошує, що Європа не буде послаблювати тиск на РФ.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що зараз не час послаблювати тиск на Росію і Європа цього не робитиме. У понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ країн ЄС планують схвалити найбільший від початку повномасштабної війни пакет санкцій, спрямованих проти російської військової машини. Про це вона написала в соцмережі X.

Головна дипломатка ЄС нагадала, що в результаті російських ударів за два дні загинуло понад 80 українських цивільних. Крім того, Росія посилила свої гібридні атаки проти Європи – як проти держав-членів ЄС, так і проти союзників по НАТО.

Каллас наголосила, що Європа не послабить тиск на Росію після дизельної угоди США та РФ.

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"Призупинення санкцій щодо російського дизельного палива надає Москві додаткові доходи для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме", - зазначила очільниця європейської дипломатії .

Вона додала, що у понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити найбільший з початку війни перелік санкцій, спрямованих проти російської військової машини.

Наймасштабніші санкції ЄС проти Росії – що відомо

Раніше видання Euronews повідомляло, що ЄС додасть 1646 імен до свого санкційного списку проти Росії. Зазначалося, щодо нього увійдуть77 депутатів, які балотувалися на виборах до Державної Думи у вересні на окупованих територіях України.

Як писало видання, посли завершили роботу над відповідною угодою після кількох тижнів обговорень і юридичної перевірки, яка була особливо інтенсивною через велику кількість імен.

Офіційно її мають затвердити під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Після цього мають оприлюднити імена осіб та організацій, на які поширюватимуться санкції.

Також повідомлялося, що обмеження передбачають заборону на в’їзд, заморожування активів і заборону на надання фінансування.

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