Заборона доповнив обмеження на імпорт діамантів, введених у грудні 2023 року.

Канада разом із партнерами з G7 запроваджує додаткові обмеження на імпорт російських алмазів відповідно до регламенту спеціальних економічних заходів щодо Росії. Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За її словами, вказана заборона доповнює обмеження на імпорт діамантів і ювелірних виробів з Росії вагою в 1 карат і більше, введених Оттавою у грудні 2023 року.

"Це узгоджується із зобов’язаннями, взятими в лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7, зменшити доходи режиму Путіна від експорту непромислових алмазів з Росії", – йдеться у повідомлені.

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Вказано, що країна продовжить працювати з G7 та іншими міжнародними партнерами для впровадження всебічного контролю, який забороняє російські алмази.

Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів, її виробництво оцінюється приблизно в 4,7 мільярда доларів США у 2022 році. Вона також є значним світовим експортером алмазів і алмазної продукції, вартість її загального експорту перевищує приблизно 5,2 мільярда доларів США. Разом країни G7 представляють 70% світового алмазного ринку.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Канада наклала санкції на російський державний алмазний конгломерат "Алроса".

Санкції проти РФ

До річниці вторгнення в Україну Канада розширила та посилила санкції проти РФ. Всього санкції ввели проти 153 компанії і десять осіб, у тому числі помічника президента РФ Ігоря Левітіна, президента Федерації шахів Росії Андрія Філатова, глави "Військторгу" Володимира Павлова і співвласника "Трансмашхолдингу" Андрія Бокарєва.

Раніше УНІАН писав, що Японія схвалила нові санкції проти Росії, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами "Великої сімки". Токіо застосував заборону на експорт ще до 29 російських організацій. Також у санкційний список заморожування активів додали 12 осіб, сім організацій і банк.

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