Вирішено запровадити санкції проти 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

В Європейському Союз затвердили 13-й пакет обмежувальних заходів проти Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Рада ЄС сьогодні затвердила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти режиму Володимира Путіна з огляду на другу річницю початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, санкції запроваджуються проти тих осіб, які відповідальні за продовження ведення незаконної, неспровокованої і невиправданої агресивної війни Путіна, і проти тих осіб, які суттєво підтримують війну.

У цьому зв'язку, вирішено застосувати обмежувальні заходи відносно додаткових 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Таким чином, тепер загалом європейські санкції цього типу застосовуються проти понад 2 тисяч фізичних і юридичних осіб.

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Насамперед, нові санкції цілеспрямовано вдарять по військовому і оборонному секторах та пов'язаних з ними осіб, у тому числі тих, які причетні до постачання озброєння з Північної Кореї до Росії, а також представників судової влади, політиків місцевого рівня і людей, відповідальних за незаконну депортацію і військове перевиховання українських дітей.

Рада ЄС додала 27 нових компаній до санкційного списку, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її агресивній війні проти України. На ці компаній поширюватимуться більш суворі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також стосовно товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони та безпеки РФ. Деякі з цих компаній розташовані у третіх країнах (Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді і Туреччині) і були залучені до обходу торговельних обмежень. Інші компанії є російськими та причетні до розроблення, виробництва і постачання електронних компонентів для військово-промислового комплексу РФ.

Крім того, розширюється перелік заборонених предметів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню оборонного і безпекового секторів Росії шляхом додавання компонентів для розроблення і виробництва безпілотних літальних апаратів.

Євросоюз запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють розширенню виробничих потужностей Росії, таких як електричні трансформатори.

Санкції проти РФ

20 лютого Європейський Союз продовжив на рік - до 24 лютого 2025 року, обмежувальні заходи проти Російської Федерації, запроваджені у зв'язку з незаконною анексією українських територій у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції - це механізм скорочення термінів та інтенсивності путінської агресії. Він наголосив, що спільно треба працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу.

Як відомо, Велика Британія оголосила про введення понад 50 нових санкцій до другої річниці незаконного вторгнення Росії в Україну.

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