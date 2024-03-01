Заборонила постачання із третіх країн російських алмазів непромислового використання.

Японія схвалила нові санкції проти Росії, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами "Великої сімки", пише Bloomberg з посиланням на міністерство закордонних справ Японії.

Так, Токіо застосував заборону на експорт ще до 29 російських організацій. Також у санкційний список заморожування активів додали 12 осіб, сім організацій і банк.

"Ми ухвалили рішення щодо останніх санкцій у співпраці з G-7 з точки зору того, що було б ефективним у досягненні справедливого та тривалого миру в Україні. Японія продовжуватиме співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи G-7", – заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші.

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Санкції Японії тепер стосуються сина красноярського екс-губернатора Артема Усса, який втік з-під домашнього арешту в Італії. Під обмеження підпали концерни "Калашников" та "Алмаз-Антей", "Тінькофф-банк", Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК) та інші, пише "Радіо Свобода".

Також Японія заборонила постачання із третіх країн російських алмазів непромислового використання.

Санкції проти РФ

У лютому Євросоюз затвердив 13-й пакет санкцій проти РФ. Вирішено запровадити санкції проти 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Канада також розширила та посилила санкції проти РФ до річниці вторгнення в Україну. Всього санкції ввели проти 153 компанії і десять осіб, у тому числі помічника президента РФ Ігоря Левітіна, президента Федерації шахів Росії Андрія Філатова, глави "Військторгу" Володимира Павлова і співвласника "Трансмашхолдингу" Андрія Бокарєва.

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