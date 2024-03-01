Конгрес вирішив питання фінансування американського уряду, але тимчасово.

Сенат США 29 лютого слідом за палатою представників ухвалив законопроект про короткострокове фінансування уряду всього за день до закінчення терміну дії державного фінансування, пише The Hill.

Зазначається, що проміжний законопроект дозволить зберегти фінансування департаментів сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлово-комунального господарства, у справах ветеранів, енергетики, юстиції, торгівлі, енергетики та інших відомств до 8 березня.

У законодавців буде час до 22 березня, щоб вирішити питання фінансування на 2024 фінансовий рік для Пентагону, законодавчої гілки влади та закордонних операцій, а також департаментів праці, охорони здоров’я та соціальних служб, освіти, державної та внутрішньої безпеки.

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Водночас президент США Джо Байден зауважив, що ця двопартійна угода дає більше часу Конгресу для роботи над законопроектами про фінансування на весь рік. Найближчими днями Конгрес має прийняти законопроекти про фінансування на 2024-й.

"Під час моєї зустрічі з лідерами Конгресу цього тижня ми всі погодилися з життєво важливою підтримкою України. Тепер це розуміння має бути підкріплено діями. З кожним днем, коли республіканці в Палаті представників відмовляються провести голосування за двопартійним доповненням до Національної безпеки, наслідки для України стають дедалі серйознішими", – цитує президента прес-служба Білого дому.

Останні новини зі США

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні будуть розглядати після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

Раніше УНІАН писав, що Сенат США ухвалив законопроект з 60 млрд доларів допомоги Україні, але Джонсон не виніс його на голосування у Палаті представників. Спікери парламентів 23 країн та очільниця Європарламенту Роберта Метсола звернулись до спікера Палати представників Джонсона із закликом винести документ на розгляд.

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