На від міну від попередніх пакетів допомоги, цього разу армія США не отримає автоматичну компенсацію на закупівлю нових снарядів у промисловості.

Адміністрація президента США зараз розглядає можливість надання екстреної військової допомоги Україні за рахунок власних запасів американської армії. Цей план зараз "на столі" в Білому домі, заявили поінформовані посадовці газеті The New York Times.

За словами офіційних осіб, такий крок був би короткостроковим заходом, щоб допомогти українським збройним силам, допоки Конгрес не вийде з багатомісячного глухого кута та не затвердить більший пакет військової допомоги Україні.

"Це те, що, як я знаю, є на столі", — сказав сенатор-демократ Джек Рід, який очолює Комітет зі збройних сил в Сенаті. Пан Рід, який нещодавно повернувся з України, сказав, що підтримає такий проміжний захід, "щоб виграти час".

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Наразі Пентагон має повноваження передати Україні зброї із власних запасів на загальну суму близько 4 мільярдів доларів. Але в грудні вичерпався окремий фонд, за рахунок якого Пентагон міг одразу поповнювати власні запаси, компенсуючи передане українцям. Відтоді офіційний Вашингтон не наважувався ризикувати готовністю американських військових і позбавляти їх частини складських запасів заради підтримки України.

"Це мислення змінюється, головним чином через дедалі жахливіше становище України на полі бою. Західні офіційні особи та аналітики кажуть, що українські сухопутні сили поступаються [ворогу] за чисельністю особового складу та озброєння, не мають артилерії, зброї протиповітряної оборони та інших боєприпасів, і вони перебувають у, можливо, найнебезпечнішому становищі з часу перших місяців війни", – пише NYT.

Проте деякі чиновники побоюються, що передача Україні боєприпасів за рахунок запасів армії США лише зменшить тиск на Конгрес і знизить шанси на ухвалення нової програми довгострокової допомоги Києву.

Це також піддало б адміністрацію Байдена критиці з боку республіканців, які звинуватять Білий дім у завданні шкоди Сполученим Штатам на тлі зростання глобальної військової напруженості.

Проблема за військовою допомогу від США: останні новини

Як писав УНІАН, днями Байден зібрав у Білому домі лідерів Конгресу, щоб пояснити їм критичну важливість України для безпеки самих США та вказати на вкрай погану ситуацію із забезпеченням ЗСУ боєприпасами. Однак республіканці не змінили своєї думки і продовжують блокувати допомогу Україні, прикриваючись внутрішніми проблемами самих США.

На цьому тлі канал CNN повідомив, що Пентагон насправді досі має у своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів, які можна витратити на підтримку України. Це останнє джерело такої допомоги, але його використання послабить боєготовність армії США.

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