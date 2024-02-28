Представники парламентів інших країн підписали лист-звернення до спікера Палати представників Конгресу США.

Спікери парламентів 23 країн та очільниця Європарламенту Роберта Метсола звернулись до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на розгляд законопроект, який передбачає більш ніж 60 млрд доларів допомоги Україні.

Для цього вони використали лист-звернення, повідомив у Facebook голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Просимо свого американського колегу внести на розгляд Палати представників Конгресу США ухвалений 13 лютого Сенатом США законопроект HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні. Наразі законопроект переданий до Палати представників та, згідно з правилами процедури, спікер М. Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд Нижньою палатою Конгресу", – йдеться у зверненні.

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Спікери парламентів закликали Джонсона сприяти ухваленню "історичного рішення", яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби.

"Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку. Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки", – зазначили парламентарі.

Вони закликали приєднуватись до підписання листа голів парламентів інших країн.

Проблеми із допомогою США

Сенат США 13 лютого остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні. Тепер документ мають ухвалити у Палаті представників, одна її спікер не поспішає виносити документ на розгляд.

27 лютого у Білому домі пройшла зустріч представників Конгресу із президентом Джо Байденом, після якої Джонсон назвав найголовнішим пріоритетом питання кордону. За його словами, за питання допомоги Україні у Палаті представників візьмуться "своєчасно".

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