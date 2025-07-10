У телеком-регуляторі зазначають, що наразі відсутня підтверджена інформація щодо тестування рішень, які потенційно могли б вплинути на якість зв’язку.

В Україні все частіше говорять про можливі обмеження зв’язку під час російських дронових атак, через що актуалізується питання, чи збережеться мобільний зв’язок під час тривоги.

Як зазначив у коментарі УНІАН аналітик телекомунікаційного ринку Роман Хіміч, відповідаючи на запитання про потенційні відключення, причиною появи цієї теми в інформпросторі стало активне використання росіянами українських мереж мобільного зв'язку.

"Перші повідомлення про наявність українських SIM-карток в "Шахедах" датовані листопадом 2023 року. На сьогодні це вже є сталою, масовою практикою, яка дозволяє агресорові суттєво розширити можливості своїх БПЛА. Відповідно, з теоретичної в суто практичну площину перейшло питання щодо протидії використанню українських мереж ворожими дронами", - сказав Хіміч.

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Він також відмітив, що з технічної точки зору відключати зв’язок під час тривог є "цілком тривіальним завданням".

"Можливо блокувати як окремі сервіси, так і доступ до мережі в цілому, аж до неможливості зареєструватися в ній. Зважаючи на те, як використовуються українські SIM-картки в "Шахедах", виглядає доцільним саме повне блокування", - додав Хіміч.

У свою чергу, найбільші українські мобільні оператори у відповідь на запит УНІАН сказали, що жодного рішення державними органами щодо цього ще не було ухвалено, і тому обмеження до абонентів досі не застосовувалися.

Чому відсутній мобільний зв’язок

Як повідомила в коментарі УНІАН голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон, наразі відсутня підтверджена інформація щодо тестування рішень, які потенційно могли б вплинути на якість зв’язку.

За її словами, тимчасове погіршення або відсутність мобільного зв’язку найчастіше пов’язані з іншими об’єктивними причинами. Зокрема, під час масових повітряних тривог у деяких регіонах спостерігається перевантаження мереж через різке зростання кількості одночасних підключень абонентів. Це особливо помітно в місцях, де ще не впроваджено додаткові частоти для підвищення ємності мережі.

"Крім того, можливі перебої або відсутність зв’язку можуть бути наслідком пошкодження телекомунікаційної інфраструктури операторів унаслідок бойових дій чи обстрілів", - сказала глава НКЕК.

Як відновити мобільну мережу на телефоні

Багато абонентів у мережі запитують: "Що робити, якщо пропав зв'язок?", "Як знайти мобільну мережу?", "Як покращити мобільний зв'язок?". Аби відповісти на ці питання, фахівці Держспецзв'язку та НКЕК підготували інструкцію про те, що робити коли немає мережі на телефоні.

Перш за все, вони радять скористатися національним роумінгом у мережі іншого оператора, вимкнувши автовибір мережі.

Інструкція для Android:

Налаштування → Мобільна мережа → Оператор → знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Інструкція для iOS:

Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Якщо зареєструватися не вдалося, спеціалісти рекомендують спробувати ще раз або обрати іншу мережу.

У НКЕК радять щодня намагатися повернутися до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Іншим важливим кроком для покращення якості зв’язку є обмеження мобільного трафіку.

"Обмежте споживання мобільного трафіку, оскільки це створює надмірне навантаження на мережі мобільних операторів. Вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах", - кажуть спеціалісти.

Інструкція наступна:

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" / у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".

У НКЕК додають: якщо додзвонитися не виходить, краще написати СМС. А також завжди за можливості варто під’єднуватися до Wi-Fi-мереж та використовувати стаціонарний телефон.

За словами експертів, якщо національний роумінг не працює, треба з’ясувати, чи є зв'язок в інших людей поруч. Якщо проблема спостерігається лише у вас, може допомогти перезавантаження телефону. Також варто вийняти та поставити SIM-карту назад. У крайньому випадку, може допомогти заміна SIM-картки.

"Якщо в інших користувачів також не працює мережа жодного оператора, отже, проблема в ушкодженні інфраструктури внаслідок бойових дій. Повідомляти про це оператору не потрібно. Робота мережі моніториться у режимі реального часу", - додають спеціалісти.

У такому випадку фахівці рекомендують використовувати альтернативні засоби зв’язку та чекати на відновлення мережі.

Відключення зв’язку під час тривоги

У травні 2025 року фахівець із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Україна може за прикладом Росії почати відключати мобільний зв’язок, зокрема мобільний інтернет.

"Обговорюється питання можливого вимкнення передачі даних по траєкторії польоту "Шахедів" для того, щоб повністю позбавити їх будь-яких можливостей для зв'язку", - сказав він.

Водночас народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко відмітив, що відключення зв’язку під час повітряних тривог та російських обстрілів не планується.

Також він зазначив, що робоча група вивчає шляхи протидії російським "Шахедам" з українськими SIM-картками, і якщо якісь технічні дії потрібно буде зробити - вони будуть зроблені.

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