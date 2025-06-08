Останнім часом ця тема часто обговорюється.

Наразі в Україні не планують вимикати мобільний зв'язок під час повітряних тривог та російських обстрілів.

Таку заяву опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, коментуючи поширені у мережі повідомлення про нібито такі плани українського уряду:

"Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть. Тому не ведіться на різноманітні рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв".

Відключення зв'язку в Україні

Нагадаємо, раніше у мережі обговорювали можливість тимчасового вимкнення мобільного інтернету та передачі даних в обмежених зонах - зокрема на траєкторії руху російських дронів-камікадзе типу "Shahed".

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Мета - позбавити загарбницьку армію можливості здійснювати навігацію або дистанційне керування цими безпілотними літальними апаратами.

Фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") повідомив, що в Україні дійсно розглядають таку можливість.

Нагадаємо, що ця тактика вже використовується Російською Федерацією під час атак на їхню територію - наприклад, мобільний зв’язок відключали в Москві під час параду 9 травня.

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