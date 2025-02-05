Чи можливо забезпечити 10 годин зв'язку без світла: відповідь мобільних операторів України

Представники компаній запевнили, що намагаються виконати вимогу про автономну роботу.

В Україні жоден із мобільних операторів не виконав вимогу про забезпечення до 10 годин автономної роботи станцій під час відключень світла. У компаніях нарікають на складність виконання розпорядження.

"Акумулятори є на більшості наших базових станцій, але забезпечити їхню роботу на 10 годин неможливо", - розповів топ-менеджер одного з українських мобільних операторів у коментарі Forbes.

За час повномасштабної війни "Київстар" витратив на енергонезалежність понад 2,3 мільярда гривень, Vodafone Україна - 2 мільярди гривень, а lifecell - 1,5 мільярда гривень.

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При цьому Vodafone забезпечив резервним живленням 65% базових станцій, але під час відключень світла вони можуть працювати від 4 до 72 годин. Зі свого боку lifecell встановив автономні джерела живлення по всій мережі, але залежно від стану акумуляторів і навантаження вони можуть працювати лише 4-8 годин.

Своєю чергою в "Київстарі" лише повідомили, що оператор встановив понад 197 тисяч акумуляторів на січень 2025 року.

"Вимогу щодо кількості генераторів і акумуляторів ми виконуємо, просто із запізненням", - каже топменеджер одного з українських мобільних операторів. "У другому кварталі левова частка наших станцій працюватиме 6-8 годин".

Представники компаній вважають, що виконати вимогу щодо 10 годин автономної роботи буде непросто.

"Якщо у конкурента розрядилися батареї, навантаження з їхньої станції падає на нашу, це зменшує наш час роботи", - пояснив топ-менеджер одного з операторів.

Також необхідна висока потужність ліній енергопостачання для швидкого заряджання батарей.

Зв'язок під час відключень світла в Україні - головні новини

Влітку Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації зобов'язала обладнати станції зв'язку акумуляторами, які можуть забезпечити автономну роботу до 10 годин. Однак повна готовність мереж залишається викликом для українських операторів через регулярні атаки ворога по енергосистемі.

За словами експерта в питаннях комунікацій Олександра Глущенка, головні труднощі для операторів мобільного зв'язку полягають у високих витратах на обладнання, необхідності отримання дозволів та обслуговуванні станцій.

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