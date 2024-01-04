Глобальний виробник харчових продуктів продовжує вести бізнес на російському ринку.

Міжнародну продовольчу компанію Viciunai Group (ТМ VIСI, ESVA і Columbus) внесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну представники компанії обіцяли піти з російського ринку, але натомість виробник не зупиняє свої потужності у Росії, повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

В НАЗК зазначили, Viciunai не припиняє роботу в РФ та залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів. Viciunai веде свій бізнес у звичайному режимі без будь-яких скорочень, захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області. Його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн дол. США).

Відео дня

"Неодноразові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в РФ ніяк не вплинули на роботу Viciunai Group в Росії. Компанія продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи великі суми податків до бюджету путінської воєнної машини", – підкреслили в НАЗК.

В Нацагентстві додали, що компанія є глобальним виробником харчових продуктів, зокрема крабових паличок. Крім того, Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті і одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ.

Список спонсорів війни

НАЗК вже внесло до списку спонсорів війни такі популярні корпорації як PepsiCo та Mars, які незважаючи на заяви про скорочення свого бізнесу в Росії, вони продовжили там роботу.

Водночас авіакомпанія "Скандинавські авіалінії" вилучила з меню напої Nesquik виробника Nestlé. Причина – внесення в Україні швейцарської корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни.

Вас також можуть зацікавити новини: