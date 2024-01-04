Відомого виробника крабових паличок визнали спонсором війни / фото УНІАН

Міжнародну продовольчу компанію Viciunai Group (ТМ VIСI, ESVA і Columbus) внесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну представники компанії обіцяли піти з російського ринку, але натомість виробник не зупиняє свої потужності у Росії, повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

В НАЗК зазначили, Viciunai не припиняє роботу в РФ та залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів. Viciunai веде свій бізнес у звичайному режимі без будь-яких скорочень, захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області. Його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн дол. США).

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"Неодноразові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в РФ ніяк не вплинули на роботу Viciunai Group в Росії. Компанія продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи великі суми податків до бюджету путінської воєнної машини", – підкреслили в НАЗК.

В Нацагентстві додали, що компанія є глобальним виробником харчових продуктів, зокрема крабових паличок. Крім того, Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті і одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ.

скріншот УНІАН, колаж НАЗК

Список спонсорів війни

НАЗК вже внесло до списку спонсорів війни такі популярні корпорації як  PepsiCo та Mars, які незважаючи на заяви про скорочення свого бізнесу в Росії, вони продовжили там роботу.

Водночас авіакомпанія "Скандинавські авіалінії" вилучила з меню напої Nesquik виробника Nestlé. Причина – внесення в Україні швейцарської корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни.

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