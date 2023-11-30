Податки, сплачені Fluxys, поповнять бюджет Росії на 800 мільйонів євро.

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Підставою стало те, компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), повідомляє прес-служба НАЗК.

"Бельгійський незалежний оператор газової системи Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге. Мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек", яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Компанія "Новатек", належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку. Вона є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. У НАЗК підрахували, що у 2023 році податки, сплачені Fluxys, поповнять бюджет Росії на 800 млн євро.

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"Це вісім винищувачів Су-35. Або 800 ракет "Калібр", якими атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку та вбиватиме українців", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%).

"Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє умисні напади на цивільних осіб або критичну громадянську інфраструктуру. Ці зобов'язання суперечать фактичному продовженню співпраці з російською компанією "Новатек", – додали в НАЗК.

Російський газ у Європі

У жовтні видання Euobserver повідомило, що Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт скрапленого газу з Росії в період з січня по вересень 2023 року. Зокрема, Іспанію назвали найбільшим імпортером російського скрапленого газу серед країн ЄС. Далі за нею у рейтингу згадувалися Франція та Бельгія.

29 листопада стало відомо, що Європа таємно збуває через свої порти понад 20% скрапленого газу, який отримує від Росії, розпродаючи його в інші країни світу, розташовані поза ЄС. Цим вона допомагає Москві заробляти "криваві гроші" на війну з Україною.

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