Компанії продовжують працювати в Росії та сплачувати значні податки до її бюджету.

Дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars внесено до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), ці компанії, попри заяви про скорочення свого бізнесу в Росії, припинення там рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, продовжують працювати на російському ринку та сплачувати значні податки до бюджету країни-агресора.

Зазначається, що PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.

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За показником чистого прибутку ця компанія є четвертою за розміром в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ. У перший рік повномасштабного вторгнення чистий прибуток виріс на 333% до 525 млн дол., порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад 115 млн дол. (або 8,29 млрд руб.).

В НАЗК нагадали, що у березні 2022 року PepsiCo заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії. Проте вже в серпні минулого року виробництво напоїв "7Up" та "Mirinda" під брендами "Evervess" та "Frustyle" відновилося. А цьогоріч у березні напій "Pepsi" почали випускати під брендами "Evervess" та "Любимый".

Крім того, PepsiCo запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою "Российский подарок" на заміну попереднім продуктам. Компанія також продовжує виробництво та дистрибуцію чипсів, снеків та молочних продуктів.

Також, за інформацією зі ЗМІ, чипси Lay’s компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.

Водночас корпорація Mars, яка відома шоколадними батончиками (також виготовляє корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, консервовані соуси) теж обіцяла скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії.

Проте, фабрики продовжують працювати в Росії зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком. Виторг ТОВ "Марс" за 2022 рік виріс до 2,45 млрд дол. (або 176,5 млрд руб.), чистий прибуток виріс на 59% до 377 млн дол. (або 27,2 млрд руб.), податків сплачено до бюджету РФ на понад 93 млн дол. (або 6,76 млрд руб.).

Зазначається, що основні торгові марки цієї компанії – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Також корпорації належить серія торгових марок Wrigley.

В НАЗК також повідомили, що на сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ "Марс", як і PepsiCo, публікує оголошення про набір нового персоналу.

Спонсори війни

Нафтопромисловий гігант SLB припиняє поставки в Росію після визнання спонсором війни.

Світового виробника алкоголю Bacardi визнано міжнародним спонсором війни.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International та Philip Morris International до переліку міжнародних спонсорів війни. Перша компанія представлена в Росії брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie. Друга – Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M тощо.

Ще раніше до списку міжнародних спонсорів війни через продовження роботи в Росії потрапили британська корпорація Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve та інші), банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногигант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, транснаціональна корпорація Procter&Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice та багато інших), а також компанія Mondelez International ("Барні", Oreo, Milka тощо).

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