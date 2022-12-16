Пацкана підозрюють у незаконному отриманні 127,4 тис.грн компенсації за житло.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні направили до суду справу за обвинуваченням голови Рахункової палати, депутата Верховної Ради VIII скликання Валерія Пацкана у незаконному отриманні 127,4 тис. грн компенсації за житло.

Як повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро, дії колишнього нардепа, а нині голови Рахункової палати України кваліфікували за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, що заподіяло істотну шкоду).

Слідство встановило, що народний обранець у вересні 2017 р.подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або найму готельного номера. Однак, як встановило слідство, на момент подачі цієї заяви нардеп вже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську в Києві, придатну для проживання. Це не завадило йому незаконно отримувати протягом наступних шести з половиною місяців кошти з бюджету парламенту.

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Слідство уточнило суму незаконно отриману екс-нардепом, і вона становить 127,4 тис.грн.

У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили чиновнику про підозру, а вже в листопаді завершили слідство.

Також зазначається, що загалом, детективи викрили вісьмох нардепів на незаконному отриманні понад 4,4 млн грн компенсації за житло. У семи справах розслідування закінчили та направили до Вищого антикорупційного суду, який прийняв рішення щодо шести нардепів.

Наразі один обвинувальний вирок, стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара, набув законної сили - його засудили до 3 років позбавлення волі. Ще два екс-нардепи - Олександр Черненко та Олександр Пресман - пішли на угоду зі звинуваченням і отримали 3 роки позбавлення волі з відповідним випробувальним терміном. Також вони добровільно відшкодували 580 тис.грн і 929 тис. грн відповідно. Загалом нардепи після викриття детективами НАБУ повернули до бюджету понад 4,55 млн грн.

Робота Пацкана в Рахунковій платі:

15 березня 2018 року Верховна Рада призначила 9 членів Рахункової палати України. Серед них був Валерій Пацкан, який був обраний головою Рахункової палати.

16 листопада 2022 року Пацкан написав заяву про відставку. Його підозрюють у незаконному отриманні компенсації у розмірі 117 тис.грн за оренду житла. Такі дії кваліфіковано за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Сам Пацкан вважає необґрунтованою підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла під час його депутатства. За його словами, є "зацікавлені особи", які хочуть перешкодити перевіркам Рахункової палати. Він пообіцяв захищатися в установленому законом порядку.

30 листопада Пацкан написав листа на ім'я голови Верховної Ради та фракцій про відкликання своєї заяви про звільнення з посади. Причиною такого рішення Пацкан назвав законодавчу колізію.

1 грудня Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати.

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