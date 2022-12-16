Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні направили до суду справу за обвинуваченням голови Рахункової палати, депутата Верховної Ради VIII скликання Валерія Пацкана у незаконному отриманні 127,4 тис. грн компенсації за житло.
Як повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро, дії колишнього нардепа, а нині голови Рахункової палати України кваліфікували за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, що заподіяло істотну шкоду).
Слідство встановило, що народний обранець у вересні 2017 р.подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або найму готельного номера. Однак, як встановило слідство, на момент подачі цієї заяви нардеп вже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську в Києві, придатну для проживання. Це не завадило йому незаконно отримувати протягом наступних шести з половиною місяців кошти з бюджету парламенту.
Слідство уточнило суму незаконно отриману екс-нардепом, і вона становить 127,4 тис.грн.
У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили чиновнику про підозру, а вже в листопаді завершили слідство.
Також зазначається, що загалом, детективи викрили вісьмох нардепів на незаконному отриманні понад 4,4 млн грн компенсації за житло. У семи справах розслідування закінчили та направили до Вищого антикорупційного суду, який прийняв рішення щодо шести нардепів.
Наразі один обвинувальний вирок, стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара, набув законної сили - його засудили до 3 років позбавлення волі. Ще два екс-нардепи - Олександр Черненко та Олександр Пресман - пішли на угоду зі звинуваченням і отримали 3 роки позбавлення волі з відповідним випробувальним терміном. Також вони добровільно відшкодували 580 тис.грн і 929 тис. грн відповідно. Загалом нардепи після викриття детективами НАБУ повернули до бюджету понад 4,55 млн грн.
Робота Пацкана в Рахунковій платі:
15 березня 2018 року Верховна Рада призначила 9 членів Рахункової палати України. Серед них був Валерій Пацкан, який був обраний головою Рахункової палати.
16 листопада 2022 року Пацкан написав заяву про відставку. Його підозрюють у незаконному отриманні компенсації у розмірі 117 тис.грн за оренду житла. Такі дії кваліфіковано за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).
Сам Пацкан вважає необґрунтованою підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла під час його депутатства. За його словами, є "зацікавлені особи", які хочуть перешкодити перевіркам Рахункової палати. Він пообіцяв захищатися в установленому законом порядку.
30 листопада Пацкан написав листа на ім'я голови Верховної Ради та фракцій про відкликання своєї заяви про звільнення з посади. Причиною такого рішення Пацкан назвав законодавчу колізію.
1 грудня Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати.
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