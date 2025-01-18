Державний борг США вже становить понад 36 трильйонів доларів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що наступного дня після інавгурації президента Дональда Трампа країна досягне стелі держборгу. Вона попередила, що відомство вживе "надзвичайних заходів", щоб запобігти загрозі національного дефолту.

Видання The Hill пише, що Міністерство фінансів може використовувати ці заходи, щоб дозволити уряду виконувати свої зобов'язання протягом певного періоду після того, як буде досягнуто граничного рівня боргу. Поки незрозуміло, коли використання цих заходів виявиться марним, хоча раніше висловлювали припущення, що у законодавців буде кілька місяців, щоб підняти стелю боргу.

Єллен заявила, що вона "не зможе повністю інвестувати ту частину Фонду пенсійного забезпечення цивільних службовців та інвалідів (CSRDF), яка не потрібна для негайних виплат бенефіціарам". За її словами, "період припинення випуску боргових зобов'язань" триватиме до 14 березня.

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"Мої попередники вже оголошували періоди призупинення випуску боргових зобов'язань за подібних обставин", - зазначила вона. "Відповідно до цих рішень Міністерство фінансів призупинить додаткові інвестиції сум, зарахованих до CSRDF, і погасить частину інвестицій, що належать CSRDF, як це передбачено законом".

За її словами, інвестиції до Фонду медичного страхування пенсіонерів поштової служби здійснюватимуться так само, як і до CSRDF, але водночас вона зазначила, що обидва рахунки будуть "погашені після збільшення або припинення ліміту заборгованості".

"Ці дії не торкнуться федеральних пенсіонерів і службовців", - додала вона.

Стеля боргу обмежує суму, яку Міністерство фінансів може заборгувати для оплати рахунків країни. Наразі державний борг становить понад 36 трильйонів доларів.

Економічні проблеми США - головні новини

У першому кварталі 2024 року економічне зростання в США сповільнилося до майже дворічного мінімуму, а інфляція підскочила до некомфортного рівня, перервавши хвилю високого попиту і приглушеного цінового тиску.

ВВП зріс на 1,6% у річному вимірі, що нижче за всі прогнози економістів. Основний двигун зростання економіки - особисті витрати - зростали повільніше, ніж прогнозувалося, на 2,5%. Зростання дефіциту торговельного балансу було найбільшим з 2022 року. Показник базової інфляції зріс на 3,7%, що стало першим квартальним прискоренням за рік.

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