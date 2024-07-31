У Пекіні заявили, що Вашингтон таким чином підриває світову торгівлю.

Адміністрація Байдена готує нові умови, які розширять повноваження США щодо припинення експорту обладнання для виробництва напівпровідників із деяких зарубіжних країн китайським компаніям.

Видання Reuters пише, що поставки з країн-союзників, які експортують ключове обладнання для виробництва мікросхем, зокрема з Японії, Нідерландів і Південної Кореї, буде виключено. Таким чином, найбільші виробники обладнання для чіпів, такі як ASML і Tokyo Electron не будуть зачеплені.

Зазначається, що зміна, яка є розширенням так званого правила про прямі іноземні продукти, заборонить приблизно півдюжині китайських заводів, які є центром виробництва мікросхем у Китаї, отримувати експортні товари з багатьох країн - Ізраїлю, Тайваню, Сінгапуру та Малайзії.

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Відповідаючи на запитання про майбутній пакет заходів експортного контролю, представник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь сказав, що спроби США "змусити інші країни пригнічувати китайську напівпровідникову промисловість" підривають світову торгівлю і завдають шкоди всім сторонам. Лінь додав, що Китай сподівається, що відповідні країни протистоятимуть зусиллям США і захищатимуть свої довгострокові інтереси.

Заборона на експорт чипів - головні новини

США запровадили контроль за експортом чипів і обладнання для їхнього виробництва до Китаю у 2022 і 2023 роках, щоб завадити прориву Китаю в галузі суперкомп'ютерів і штучного інтелекту, які можуть стати у пригоді китайським військовим.

Правило про прямі іноземні продукти свідчить, що якщо продукт вироблено з використанням американських технологій, уряд США має право заборонити його продаж, включно з продуктами, виробленими в іншій країні.

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