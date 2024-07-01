Процесори 65 нм винайшли ще у 2005 році, а їхній серійний випуск почали у 2006-2007 роках.

Кремль доручив до 2028 року налагодити в Росії серійне виробництво мікросхем із топологією 65 нм: виконання завдання поклали на підприємство "Мікрон", яке входить до групи компаній "Елемент". Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Як повідомляється, у 2011 році "Мікрон" домовився з європейською напівпровідниковою компанією STmicroelectronics щодо налагодження випуску таких мікросхем. В рамках угоди компанія повинна була "клонувати" своє виробництво на фабриці "Мікрона", однак у 2014 році через санкції співпраця зійшла нанівець.

Наразі можливості "Мікрона" дозволяють випускати напівпровідники за топологіями 180-90 нм. Ця технологія дозволяє виготовляти чіпи для транспортних карток, обладнання інтернету речей, а також вузьку номенклатуру процесорів загального призначення.

Відео дня

Якщо казати про 65 нм, то цей техпроцес відповідає рівню технологій, досягнутому до 2004 року провідними компаніями – виробниками мікросхем. 65 нм застосовують при виробництві чіпів для банківських та сім-карт, а також широкої номенклатури контролерів, у тому числі для автоелектроніки та інтернету речей.

Зазначимо, що на сьогоднішній день деякими світовими напівпровідниковими компаніями вже освоєна топологія 2 нм. Це стосується, зокрема, тайванської TSMC.

Технологічна незалежність РФ не світить

Москва багато років намагається позбутися критичної залежності від іноземних держав (в першу чергу, західних) у сфері електроніки. Однак навіть після анексії Криму вона нікуди не зникла. Так, у минулому році повідомлялось, що понад 80% іноземної електроніки в ракетах РФ було вироблено у Сполучених Штатах Америки.

Деякі успіхи у росіяни все ж таки є, але вони досить умовні. Наприклад, нещодавно було створено новий комп'ютер для дронів з машинним зором. Втім, навіть для нього використали імпортні компоненти, зокрема, процесор з КНР.

Вас також можуть зацікавити новини: