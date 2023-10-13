В Україні середній показник підключення до мереж на базі технології пасивної оптичної мережі Passive optical network (PON), яка є стійкою до тривалих знеструмлень, становить лише 37% абонентів.
Як повідомив директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в інтерв’ю Liga.Tech, у Київській, Рівненській, Тернопільській областях цей показник становить близько 60%, а у Києві – 9%, це критична ситуація. За його словами, це пов’язано з насиченням старими технологіями у столиці, які не підтримують технології пасивної оптичної мережі PON.
Він також відмітив, що Міністерство цифрової трансформації активно спілкується з київськими операторами з проханням активніше розвивати мережі. Деякі вже планують оновлення й активно приймають заявки на підключення нових мереж. Загалом приріст абонентів PON в Україні за минулий рік становив 28%.
Крім того, в Мінцифрі радять кожному громадянину підготуватися до можливих знеструмлень, щоб залишатися на зв’язку.
"Для цього уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі (xPON). Як ні, знайдіть найближчого до вас провайдера, який зробив це, — і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами", - додав Мацик.
Наступним кроком є придбати павербанк або інше джерело безперебійного живлення для Wi-Fi-роутера. Оскільки навіть коли оператор надає інтернет-доступ, вдома ви маєте самостійно потурбуватись про електроживлення роутера під час знеструмлень.
Зимові блекаути в Україні - чого очікувати українцям
У жовтні повідомлялося, що під час наступної зими на тлі російських ракетних і безпілотних атак Україна зіткнеться з тривалими відключеннями електроенергії.
10 жовтня Нацкомісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) після проведення позапланових перевірок дійшла висновку, що оператори мобільного зв'язку в Україні виявилися не готові до тривалих блекаутів. Тоді повідомлялося, що за результатами позапланових перевірок було встановлено, що провідні мобільні оператори не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам.