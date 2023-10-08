Необхідно посилювати автономне функціонування, зазначив міністр енергетики.

Українцям порадили купувати генератори, щоб уникнути тривалих відключень світла восени і прийдешньої зими.

З таким закликом виступив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

Він пообіцяв, що система протиповітряної оборони України і Міненерго докладуть усіх можливих зусиль для того, щоб українцям генератори не знадобилися.

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"Купіть генератори, перевірте, щоб вони були в робочому стані. Якщо є можливість, підсилюйте автономне функціонування, зробіть це. А ми зі свого боку разом з нашою ППО будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилася", - сказав він.

Також Галущенко згадав облаштування автономних електричних підстанцій в Україні.

Відключення світла в Україні - чого побоюватися

Раніше УНІАН писав, що під час наступної зими Україна зіткнеться з тривалими відключеннями електроенергії. Російські ракетні та безпілотні атаки вже зробили частину енергетичної системи менш стійкою, ніж рік тому.

Повідомлялося, що тисячі інженерів працювали в літні місяці, щоб відремонтувати зламане обладнання, а вдосконалений протиповітряний захист повинен зменшити вплив ракетних атак. Однак, не було достатньо ні грошей, ні часу, щоб завершити підготовку до зими, що означає ще більше довгих ночей без світла, тепла та води для мільйонів українців і більше проблем для бізнесу та економіки в цілому.

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