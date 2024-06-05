Зазначається, що подано вісім заявок.

Компанія Starbucks, яка пішла з Росії, подала в Роспатент наприкінці травня вісім заявок на реєстрацію товарних знаків. Усі заявки стосуються кави та кавових напоїв.

Російське видання "Ведомости" пише, що компанія планує зареєструвати бренди Starbucks, Starbucks coffee, "Старбакс кава", frappuccino.

"Класифікація брендів - 21, 30, 35 і 43 класи Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): для кави миттєвого приготування, приготування напоїв і їжі для вживання на місці, адміністрування програми лояльності та інші", - йдеться в повідомленні.

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При цьому російське пропагандистське агентство ТАСС пише про 14 товарних знаків.

Варто зазначити, що в липні 2022 року американська кавова компанія Starbucks продала свій бізнес через повномасштабний напад РФ на Україну. Новими власниками стали ресторатор Антон Пінський, репер Тимур Юнусов, відомий як Тіматі, і холдингова компанія сенатора Арсена Канокова "Синдика".

За словами Пінського, вартість угоди склала близько 500 мільйонів рублів. Кав'ярні отримали нову назву - Stars Coffee. Ресторатор намагався зареєструвати зображення товарних знаків Stars Pinskiy Coffee і Stars Kanokov Coffee, але Роспатент відмовив, тому що вони схожі на товарні знаки Starbucks.

Відхід Starbucks із РФ - головні новини

8 березня 2022 року стало відомо, що компанія Starbucks призупинила свою діяльність на території Російської Федерації.

23 травня 2022 року кавова компанія оголосила про відхід з Росії після 15 років роботи на цьому ринку. Загалом закрили 130 закладів, але пообіцяли виплачувати зарплату протягом шести місяців приблизно 2 тисячам співробітників.

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