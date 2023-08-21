Домінос піца закриває свої заклади в Росії / фото ua.depositphotos.com

Domino’s Pizza закриє всі свої заклади в Росії, ставши однією з перших великих західних мереж швидкого харчування, які покинули країну після того, як понад року тому пішли Mcdonald's і Starbucks.

DP Eurasia - компанія, яка володіє правами франшизи на бренд Domino's Pizza в Росії, Туреччині, Азербайджані та Грузії - заявила, що подасть заяву про банкрутство свого російського підрозділу DPRussia. Про це пише CNN.

"В умовах все більш складної обстановки холдингова компанія DPRussia тепер змушена зробити цей крок, який призведе до припинення спроби продажу DPRussia як діючого підприємства і до припинення присутності групи в Росії", - йдеться в повідомленні DP Eurasia.

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У компанії додали, що ще занадто рано визначати фінансові наслідки потенційної неплатоспроможності.

Компанія управляє 142 закладами в Росії і є третім за величиною бізнесом з доставки піци в країні-терористці. У грудні DP Eurasia заявила, що переглядає свою присутність в Росії, і що робота над можливим продажем "триває".

Цілком можливо, що її піцерії продовжать працювати в Росії з новим власником і під новим брендом, зазначає CNN. Mcdonald's і Starbucks в Росії були поглинені місцевими гравцями і перейменовані після того, як їхні материнські компанії пішли з країни.

У заяві зареєстрованої в Нью-Йорку Domino's Pizza Inc. йдеться, що вона "припинила надавати будь-яку підтримку російському ринку" через свої дочірні компанії на початку 2022 року.

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Робота іноземних компаній в Росії - що відомо

Відхід Domino's Pizza з російського ринку підкреслює все важчий вибір, з яким стикаються західні компанії, що залишилися в Росії після початку війни в Україні. Кремль значно ускладнив і здорожив західним компаніям продаж їхніх російських підприємств. І в деяких випадках він захоплював контроль над місцевими активами компаній, як, наприклад, у випадку з датською пивоварнею Carlsberg і французьким виробником йогуртів Danone.

За даними експертів з Єльського університету, понад 1000 іноземних компаній припинили свою діяльність в Росії відтоді, як Кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Ще 378 компаній з усього світу продовжують вести бізнес в Росії, хоча близько половини з них нібито призупинили нові інвестиції і нібито скоротили свою діяльність в країні.

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