Статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, найбагатшої людини планети, за тиждень зросли на 7,7 мільярда доларів.

Глава компанії Tesla Ілон Маск за тиждень розбагатів на 11,5 мільярда доларів на тлі подорожчання акцій компанії на 7,4%.

Про це повідомляє Forbes.

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При цьому засновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж заробили 10,4 мільярда доларів і 10 мільярдів доларів відповідно після подорожчання акцій Alphabet, материнської компанії Google, більш ніж на 14% цього тижня.

Статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, найбагатшої людини планети, за тиждень зросли на 7,7 мільярда доларів. Акції Amazon подорожчали на 4,6%

Засновник китайської платформи Pinduoduo Колін Чжен Хуан на цьому тижні розбагатів на 10,7 мільярда доларів після того, як акції Pinduoduo виросли більш ніж на 18%.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН