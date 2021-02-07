Глава компанії Tesla Ілон Маск за тиждень розбагатів на 11,5 мільярда доларів на тлі подорожчання акцій компанії на 7,4%.
Про це повідомляє Forbes.
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При цьому засновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж заробили 10,4 мільярда доларів і 10 мільярдів доларів відповідно після подорожчання акцій Alphabet, материнської компанії Google, більш ніж на 14% цього тижня.
Статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, найбагатшої людини планети, за тиждень зросли на 7,7 мільярда доларів. Акції Amazon подорожчали на 4,6%
Засновник китайської платформи Pinduoduo Колін Чжен Хуан на цьому тижні розбагатів на 10,7 мільярда доларів після того, як акції Pinduoduo виросли більш ніж на 18%.
Tesla і S&P 500
17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.
1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.
- Станом на 10 січня 2021 року стан найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищило 200 мільярдів доларів.
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