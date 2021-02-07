Маск розбагатів на тлі подорожчання акцій компанії / Ілюстрація REUTERS

Глава компанії Tesla Ілон Маск за тиждень розбагатів на 11,5 мільярда доларів на тлі подорожчання акцій компанії на 7,4%.

Про це повідомляє Forbes.

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При цьому засновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж заробили 10,4 мільярда доларів і 10 мільярдів доларів відповідно після подорожчання акцій Alphabet, материнської компанії Google, більш ніж на 14% цього тижня.

Статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, найбагатшої людини планети, за тиждень зросли на 7,7 мільярда доларів. Акції Amazon подорожчали на 4,6%

Засновник китайської платформи Pinduoduo Колін Чжен Хуан на цьому тижні розбагатів на 10,7 мільярда доларів після того, як акції Pinduoduo виросли більш ніж на 18%.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН