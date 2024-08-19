Темпи зростання бізнесу в Україні різко уповільнились, – опитування

Самі підприємці пояснюють уповільнення проблемами з електрикою, питаннями безпеки та браком робочої сили.

Українські підприємці повідомили про падіння темпів виробництва, а також зниження очікувань у перспективі шести місяців. Відповідні дані за результатами проведеного у липні опитування наводить Інститут економічних досліджень і політичних консультацій.

Зокрема, зменшилась кількість підприємств, що можуть похвалитись стовідсотковою завантаженістю виробничих потужностей – зниження склало з 20% у червні до 11% у минулому місяці.

Також у липні трапились деякі зміни у рейтингу перешкод для ведення бізнесу. Головною з них (78%) називають перебої з постачанням електроенергії.

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Водночас, більше підприємств заявили про небезпеку для роботи – цей показник збільшився з 54% у червні до 58% у минулому місяці.

Також у трійці головних проблем опинився брак робочої сили – про це зараз говорить кожен другий бізнес. Останнє пов’язують з призовом та виїздом співробітників.

"‎Ця перешкода помінялася місцями із зростанням цін на сировину матеріали та товари", – йдеться у дослідженні.

В опитуванні New Monthly Enterprises Survey від Інституту економічних досліджень і політичних консультацій беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, які знаходяться у 21 із 27 областей нашої країни.

Бізнес в Україні – останні новини

Нагадаємо, раніше голова ради компанії Arricano Real Estate Plc (працює в сфері комерційної нерухомості) Маргус Курм заявив, що в Україні не працює правило, за яким представники бізнесу можуть вирішити будь-які питання у правовому полі.

У той же час, за словами Міністра економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенні Шульце, Україна, попри активні бойові дії, залишається привабливою для ведення бізнесу.

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