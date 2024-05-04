За словами німецького політика, важливим аспектом в економіці України є подолання корупції.

Міністр економічного співробітництва та розвитку ФРН (BMZ) Свенья Шульце заявила, що Україна продовжує бути привабливою для ведення бізнесу, попри війну.

"Незважаючи на нинішню дуже складну ситуацію, Україна залишається цікавим ринком для багатьох компаній. На значній території країни виробляти можна і тепер. Україна є кандидатом на членство в ЄС - це довгостроковий аргумент для компаній", - запевнила політик в інтерв'ю "Укрінформу".

Також Шульце навела дані Німецько-української зовнішньоторговельної палати, які свідчать про те, що до повномасштабної війни РФ в Україні працювало приблизно 2 тисячі компаній з німецьким капіталом.

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"Навіть після російського вторгнення майже не було компаній, які повністю припинили би свою діяльність в Україні. Вони "тримають ногу в дверях", тому що знають, що це того варте", - запевнила міністр.

За її словами, приватний сектор потребує "позитивного інвестиційного клімату та правової визначеності". Через що Німеччина підтримує Україну під час проведення відповідних реформ, особливо тих, які потрібні на шляху до ЄС.

"Подолати корупцію тут є особливо важливим. Transparency International у своєму нещодавно опублікованому дослідженні констатувала прогрес в українських міських радах, незважаючи на те, що російська війна, яка є агресією і порушує міжнародне право, все ще триває повним ходом. Це дуже позитивний сигнал для економіки", - наголосила Шульце.

Бізнес під час війни: останні новини

Як писав УНІАН, Національна асоціація добувної промисловості України закликала Європейський Союз посилити санкції проти російської металопродукції. За даними українських бізнесменів, лише за 2023 році Росія продала залізорудної продукції та чорних металів на суму 3 млрд євро.

"Це також негативно впливає на українські та європейські компанії, оскільки російські експортери демпінгують на європейському ринку, роблячи неконкурентоспроможними місцевих виробників", - зазначили в Асоціації.

Своєю чергою у звіті Національного банку України йдеться про те, що заробітні плати українців перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі у 2025 році. Таке зростання відбудеться завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями.

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