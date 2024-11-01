Єврокомісія проведе перевірку, щоб убезпечити користувачів на території ЄС.

Європейська Комісія заявила про початок ретельної перевірки діяльності, в рамках європейського ринку, китайської платформи Temu, щоб відстежити, чи відповідає модель роботи цього сервісу, а також його онлайн-маркетинг, нормам європейського Акта про цифрові послуги (DSA), йдеться на офіційному сайті ЄК.

Йдеться, зокрема, про те, чи не продає Temu заборонені та небезпечні товари. Повідомляється, що раніше щодо онлайн-платформи лунала критика за недостатньо ефективну протидію продажу "заборонених товарів". Крім того, Європейська Комісія цікавиться тим, чи можуть "потенційно" системи винагороди, які присутні на Temu, викликати залежність у користувачів.

"Ми будемо повною мірою співпрацювати з наглядовими органами для підтримки нашої спільної мети - створення безпечного і надійного ринку для споживачів", - заявили в компанії.

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Відомо, що ЄК уже відкривала аналогічні провадження проти AliExpress, TikTok і X (Twitter). Крім того, Temu раніше критикували уряд США, Індонезії та корпорацію Apple за "нелегальні практики", як-от продаж товарів за демпінговими цінами або тих, що були виготовлені за допомогою "примусової праці".

Інші новини про Єврокомісію

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС загрожує розпад, якщо не відбудуться радикальні зміни. Європі рекомендують рости і "ставати більш продуктивними".

Крім того, президентка Єврокомісії озвучила суму допомоги, яку отримала Україна з 2022 року. Сума вже стала перевищила 100 мільярдів євро і це не межа.

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