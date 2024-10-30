В ЄС ставлять під сумнів, що інформаційний марафон може бути найкращою платформою для обміну різними поглядами.

В Європейській комісії рекомендують українській владі переглянути доцільність збереження марафону "Єдині новини". Про це йдеться у звіті Європейської комісії про прогрес України як держави-кандидата на вступ в Євросоюз в рамках політики розширення ЄС за 2024 рік.

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Необхідно проаналізувати, чи є це найкращою платформою для забезпечення вільного обміну поглядами між українцями", - наголошується у звіті.

При цьому відзначається, що головна мета парламентського каналу "Рада" має стосуватися обміну інформацією щодо парламентських справ, у тому числі висвітлення роботи парламентської опозиції.

Відео дня

Телемарафон "Єдині новини"

Як повідомляв УНІАН, на початку року голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявляв, що національний телемарафон "Єдині новини" можуть скасувати, якщо до кінця поточного року він не змінить формат мовлення і не відновить довіру глядача.

У вересні міністр культури Микола Точицький заявив, що телемарафон "Єдині новини" продовжить своє існування, але "потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості".

Вас також можуть зацікавити новини: