Урсула фон дер Ляєн впевнена, що Україна переможе.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз з першого дня повномасштабної війни підтримує Україну. Вона зазначила, що за цей період Київ отримав допомоги на 108 мільярдів євро.

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х (Twitter).

При цьому вона наголосила, що Україна переможе в цій війні за виживання і "ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно".

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Допомога від ЄС - останні новини

14 травня Рада Євросоюзу з економічних і фінансових питань остаточно схвалила План України в рамках Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки, який передбачає надання Україні допомоги в обсязі 50 мільярдів євро протягом цих років.

Загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 мільярдів євро, з яких 3 мільярди євро - гранти. У березні-квітні до державного бюджету вже надійшло два транші перехідного фінансування обсягом 6 млрд євро.

6 серпня Рада Євросоюзу схвалила виділення траншу макрофінансової допомоги в розмірі 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility.

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