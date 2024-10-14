Здатність Росії експортувати вуглеводні також продовжує війну.

Західні країни повинні запровадити санкції проти кораблів тіньового флоту Російської Федерації, за допомогою яких Росії вдається експортувати нафту та заробляти кошти на війну проти України. Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ у Люксембурзі сказав верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Топ-дипломат Євросоюзу відзначив, що обхід Росією санкцій дозволяє "підтримувати роботу воєнної машини".

Як сказав Боррель, в ЄС бачать прогрес у протидії обходу Росією санкцій, але треба докладати більше зусиль, бо російське озброєння містить західні електронні компоненти. Він зазначив, що цю боротьбу треба починати в середині країн ЄС, і зокрема, компаніям, які експортують критичні компоненти до третіх країн, необхідно підвищити забезпечення належної обачності:

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"Нам треба більше санкцій проти російського тіньового флоту. Здатність Росії експортувати вуглеводні також продовжує війну. І кількість кораблів цього тіньового флоту, який дозволяє Росії продовжувати експортувати нафту без дотримання обмежень - верхньої цінової межі, збільшується".

У цьому зв'язку Боррель сказав, що треба підтримати пропозицію з метою посилення санкцій проти кораблів цього флоту. Крім того, необхідно продовжувати забезпечувати Збройні сили України більшими можливостями та посилити тренувальну місію українських солдатів. З цієї метою, як запевняє Боррель, мандат Місії ЄС з надання військової допомоги Україні буде продовжено на наступні два роки.

Також топ-дипломат ЄС додав, що зрештою треба знайти консенсус щодо схвалення його пропозиції з розблокування спеціального фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Боррель повідомив, що до кінця терміну своїх повноважень може відвідати Україну, але не бажає цього робити, поки не буде розблоковано кошти в рамках Фонду.

Тіньовий флот РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, видання Financial Times з посиланням на доповідь Київської школи економіки писало, що обсяг російської нафти, що всупереч санкціям Заходу перевозиться тіньовим флотом, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Зокрема, Росія збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% порівняно з минулим роком, попри санкції щодо страховиків та судноплавних компаній, які дозволяють Москві обходити західні обмеження.

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