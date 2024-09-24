Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту безпосередньо в європейські гавані, що порушує чинні санкції ЄС.

Танкери з російською нафтою вже кілька тижнів прямують безпосередньо в порти ЄС. Про це свідчать результати дослідження природоохоронної організації Greenpeace.

Згідно з цим дослідженням, судна, імовірно завантажені російською сирою нафтою, вирушили з російських портів у Балтійському морі. Згідно з даними GPS, кораблі прямували прямо в порти ЄС, що порушує чинні санкції.

Поставки російської нафти в ЄС заборонені з березня 2023 року. У перевезеннях брали участь переважно судна грецьких судноплавних компаній, деякі з яких є частиною так званого російського "тіньового флоту". Ці танкери підозрюються в тому, що допомагають Росії обходити санкції.

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Згідно із супутниковими даними, близько 15 танкерів із липня 2024 року прямували прямо в європейські порти з російського Приморська на Балтійському морі, Усть-Луги і нафтового порту Новоросійськ на Чорному морі. Судячи з осадки суден, вони вийшли з російських нафтових портів повністю завантаженими. Після прибуття в порти призначення осадка танкерів зменшилася на кілька метрів. Це свідчить про те, що вантаж повністю або частково відвантажено. Танкери довжиною близько 250 метрів можуть перевозити понад 150 мільйонів літрів сирої нафти кожен.

Згідно з дослідженням, рейси танкерів із сирою нафтою з російських портів Балтійського моря вздовж німецького узбережжя Балтійського моря збільшилися на 70% із січня 2021 року. Водночас загальний обсяг перевезень за цим маршрутом, навпаки, знизився з початку війни. Водночас середній вік танкерів, що використовуються для перевезення сирої нафти, збільшився з 8,9 років у 2021 році до 16,6 років у 2024 році. У разі аварії під загрозою нафтової плями опиняться острови Фехмарн і балтійські курорти Варнемюнде і Дамп.

"Тіньовий флот" Росії - останні новини

У серпні та вересні Росія збільшила перевалку нафти за допомогою "тіньового флоту" до 83%. Співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін заявив, що щоденні поставки сирої нафти морем Росією за тиждень зросли приблизно на 40 000 барелів до 3,14 мільйона на добу.

Пізніше видання Reuters повідомило, що російські страховики відіграють дедалі більшу роль, сприяючи постачанню нафти з країни до Індії, допомагаючи захистити експортні доходи Москви, незважаючи на санкції.

21 вересня видання Bloomberg писало, що все більше нафтових танкерів, які потрапили під санкції, знову повертаються до роботи, що є ударом по західній владі, яка намагалася обмежити доступ Москви до нафтодоларів.

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