Рейтинг торкнувся компаній, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату.

"Укрзалізниця" очолила рейтинг найбільших роботодавців України у 2024 році – у її штаті налічується понад 187 тисяч співробітників. Про це з посиланням на інформацію від Держстату та фінансову звітність підприємств повідомив Опендатабот.

Друге місце зайняв АТБ-МАРКЕТ, який має 44 тисячі співробітників. На третій позиції виявилася Укрпошта, де працює 34,7 тисячі осіб.

Загалом, топ-10 українських роботодавців по кількості співробітників виглядає таким чином:

Відео дня

Укрзалізниця – 187620 сп.;

АТБ-Маркет – 44094 сп.;

Укрпошта – 34751 сп.;

Сільпо-Фуд – 29888 сп.;

Енергоатом – 29152 сп.;

Нова пошта – 26327 сп.;

Укргазвидобування – 16824 сп.;

АрселорМіттал – 15065 сп.;

Мотор Січ – 14525 сп.;

РУШ – 12336 сп.

Експерти зазначають, що більше половини найбільших роботодавців країни зареєстровані у Київській області. Три компанії з цього числа зареєстровані у Дніпропетровській, а одна – у Запорізькій області.

Зазначимо також, що дев'ять компаній, які потрапили до рейтингу, пішли на скорочення числа працівників минулого року. Так, Укрпошта у 2023-му звільнила 35% своїх співробітників. У трійці компаній, які суттєво скоротили штат, також опинились "Сільпо" та "Енергоатом".

Тенденції ринку праці – що цікавого

Раніше стало відомо, що в лютому кількість вакансій збільшилась на 7% порівняно з січнем, водночас конкуренція серед шукачів знизилася. Серед причин цього експерти називали, зокрема, міграцію населення та релокацію бізнес-структур.

Також у березні повідомлялось, що кількість нових вакансій у країні перевищила довоєнний показник. Однією з причин цього називають те, що бізнес зміг адаптуватися до умов війни і тепер йому потрібні нові люди.

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