Бізнесу вдалося адаптуватися до воєнних умов і тепер йому потрібен персонал для подальшого розвитку.

З початку року кількість нових вакансій у країні зростала і навіть перевищила показник 2021 року. Такі дані наведені в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

"Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності", – йдеться у повідомлені.

У той же час пропозицію робочої сили обмежують міграція та мобілізація. "Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її, або відмовились від пошуку через особисті обставини" – йдеться в огляді НБУ.

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Опитування показали, що на початку року підприємства продовжували відчувати дефіцит кваліфікованих та некваліфікованих кадрів. Щоб вирішити проблему, вони залучають соціальні групи, які раніше не розглядалися у якості основної робочої сили.

Так, згідно з представленими даними, вакансій для пенсіонерів у січні нового року стало в два рази більше, ніж у січні 2022-го. Щодо людей з інвалідністю, то тут різниця становить 22%.

Ще одним трендом стало зменшення фахівців в ІТ-сфері: у січні їх кількість впала на 12% порівняно з січнем 2023-го і становила 81,8 тис.

Ринок праці – що змінилося в минулому році

У кінці 2023-го стало відомо, що на українському ринку праці вперше за минулий рік зросла конкуренція: у жовтні спостерігався бум вакансій, однак згодом кількість пропозицій пішла вниз. При цьому середня заробітна плата у кінці року зросла до 18 500 грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН у липні, понад половина внутрішньо переміщених осіб на той момент не мали роботи. При цьому чверть опитаних підшукувала краще місце для праці.

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