Кількість вакансій у лютому збільшилася на 7%, порівняно з січнем.

У січні на ринку праці шукачі були досить активними, а от роботодавці тільки готувалися до нового сезону найму, проте у лютому ситуація стала протилежною: роботодавці розмістили на 7% більше вакансій, ніж у січні, а от конкуренція серед шукачів зменшилася.

Згідно з переданим УНІАН дослідженням порталу з пошуку роботи Work.ua, така тенденція є звичним явищем для ринку праці, яка до того ж підсилюється чинниками повномасштабного вторгнення - міграцією населення, релокацією бізнесу тощо.

"Від місяця до місяця на ринку праці спостерігаються декілька ключових трендів, як-от дефіцит кадрів у робітничих професіях, збільшення кількості вакансій для ветеранів, вимоги щодо знання англійської мови, поступове збільшення заробітної плати", - йдеться у дослідженні.

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Зазначається, що у лютому 2024 року роботодавці опублікували 97 062 вакансій, що на 7% більше, аніж місяцем раніше.

Наразі у 13 областях України ринок праці відновився і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Серед лідерів за цим показником — Закарпатська (164%), Івано-Франківська (154%), Хмельницька (132%), Вінницька (131%) та Львівська (130%) області.

Яких працівників шукають роботодавці

Найбільше у лютому зросла кількість вакансій у таких сферах, як "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+14% до січня), "Сфера обслуговування" (+10%), "Медицина, фармацевтика" (+10%) та "Робочі спеціальності, виробництво" (+9%).

"А от найстрімкіше зростання бачимо у категорії "Охорона, безпека", де розміщують вакансії Сили оборони. Цікаво також, що у лютому прибуло вакансій у категоріях, які найповільніше відновлюються від початку повномасштабного вторгнення. Це, зокрема, "Будівництво, архітектура", "Культура, музика, шоу-бізнес", а також "Дизайн, творчість", - зазначили у компанії.

У лютому продовжилася тенденція на зростання кількості вакансій із вимогою про знання англійської мови: таких пропозицій роботи стало більше на 16%. На 8% побільшало вакансій із дистанційною роботою.

Крім того, додалося пропозицій роботи для людей з інвалідністю (+10%), пенсіонерів (+9%), студентів (+8%). Відчутно зросла кількість вакансій для ветеранів (+16%). Такий приріст є синхронним зі збільшенням вакансій на ринку праці.

Зростання зарплати

Зростання середньої зарплати на 3% - ще одна стабільна тенденція ринку праці. Вона підтвердилася і в лютому: середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн.

Серед областей-лідерів зросли зарплати в Київській (+1 000 грн до 22 000 грн), Львівській (+800 грн до 20 000 грн), Одеській (+900 грн до 19 400 грн) та Дніпропетровській областях (+500 грн до 19 000 грн). А от у Харківській області вже четвертий місяць поспіль середня зарплата залишається на позначці 17 500 грн.

Зазначається, що у лютому зросли зарплати у працівників деяких категорій:

"Охорона, безпека" - 20 000 грн, +14% до січня;

"Робочі спеціальності, виробництво" - 20 000 грн, +5%;

"Юриспруденція" - 18 800 грн, +4%;

"Фінанси, банк" - 16 700 грн, +4%;

"Освіта, наука" - 16 500 грн, +3%.

Натомість вперше за тривалий час у двох категоріях середня зарплата знизилася:

"Сільське господарство, агробізнес" - 20 000 грн, -5%;

"Нерухомість" - 35 000 грн, -4%.

Найвищі середні зарплати - понад 70 000 грн - ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо. Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати у лютому мали: медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), кераміст, рихтувальник, стоматолог, тонувальник (40 000 грн).

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