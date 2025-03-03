Здатність Європи постояти за себе перед обличчям американських мит вимагає нового плану дій.

Президент США Дональд Трамп готується запровадити 25% мита на імпорт сталі та алюмінію поряд із невиразним попередженням про аналогічні мита на "автомобілі та все інше" з ЄС.

На думку аналітиків Bloomberg, у найгіршому випадку мита можуть коштувати європейському сталеливарному сектору ще 12 000 робочих місць і змусити автовиробників перенести виробництво в США.

Це не перша торгова погроза Трампа, і ЄС поки що дотримується перевіреної тактики - підлещуватися і вести переговори, пропонуючи купувати більше американських товарів; вживати заходів у відповідь, погрожуючи контрмитами на апельсиновий сік із Флориди або мотоцикли Harley-Davidson Inc.; пом'якшувати наслідки, оскільки європейські компанії зрештою підвищують ціни або інвестують у США. Але цього разу цього може бути недостатньо.

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Європейська економіка слабша, ніж під час першого терміну Трампа, а США порівняно сильніші як глобальний двигун попиту. Чи то тактика переговорів, чи реальна угода, мита в 25% - це не жарт. За оцінками Bloomberg, він може поставити під загрозу 1,5% валового внутрішнього продукту ЄС.

З американського боку наслідки введення мит щодо Мексики та Канади також не надто приємні - економіка стикається з ризиком стагфляції у вигляді зниження ВВП на 1,3% і зростання інфляції, але Трампа це не зупиняє.

Варіанти пом'якшення наслідків, як-от підвищення цін або перенесення виробництва до США, також не здаються втіхою. Залишаються два варіанти, які ЄС ще не випробував. Один із них - "інструмент проти примусу", запропонований 2021 року як спосіб захисту окремих країн-членів, на які чиниться торговельний або економічний тиск з боку ринків, що не входять до ЄС. Теоретично це дало б змогу вживати заходів у відповідь не тільки у вигляді мит, а й у вигляді виключення американських компаній із державних контрактів у ЄС.

На думку Ельвіри Фабрі, старшого наукового співробітника Інституту Жака Делора, інший варіант - зробити серйозну спробу розвитку внутрішньої економіки ЄС, щоб протистояти торговельній війні, включно з "негайними кроками" щодо поглиблення єдиного ринку ЄС.

Непродумане регулювання і терпимість до низького внутрішнього попиту зробили Європу більш залежною від зовнішньої торгівлі. Вирішення цих проблем дасть змогу країнам-членам вести довгострокову гру, особливо в міру того, як проявлятиметься згубний вплив мит на економіку США.

Мита Трампа проти ЄС - останні новини

26 лютого президент США Дональд Трамп вказав, що європейські країни зіткнуться з митами в 25%. Він також хоче запровадити окремі тарифи на автомобілі, комп'ютерні чіпи та фармацевтичні препарати, які стягуватимуться на додаток до взаємних тарифів.

Американський лідер також оголосив, що скасовує винятки з митних тарифів на сталь і алюміній на 2018 рік, а також планує ввести їх на імпорт міді.

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