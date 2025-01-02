Через відкриття навігації в портах в лідери по обсягах експорту вийшла залізна руда.

За 2024 рік наша країна експортувала товарів на суму 41,6 млрд доларів. Такі дані наводить заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

"‎За всі 366 днів минулого року ми експортували товарів на суму 41,627 млрд доларів США. Це на $5,44 млрд більше ніж 2023 року, що означає зростання рівно на 15%"‎, – заявив заступник міністра на своїй сторінці у Facebook.

Тарас Качка додав, що Україна може похвалитися зростанням за всіма основними категоріями експорту. Через відкриття навігації в портах в лідери за обсягами експорту вийшла залізна руда (33,6 млн т). У порівнянні з минулим роком зростання склало 89%.

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Другою за обсягом стала кукурудза (29 млн т). Тут зростання склало 12,3%. Якщо казати про м’ясо птиці, то в цій категорії експорт збільшився на 5,6%, до 448,4 тис т.

Експорт кабельної продукції збільшився на 60% і склав 1,27 млрд доларів.

Зростання виручки від експорту основних металургійних товарів склало:

напівфабрикати – 52% ($927 млн);

гарячекатаний прокат – 38,9% ($809 млн);

труби – 125% ($590 млн);

чавун – 6,1% ($500 млн);

прутки – 19,3% ($156 млн).

Також в минулому році мало місце зростання експорту кондитерських виробів. Зокрема, збільшення виручки від шоколаду склало 38%.

Є непогані показники і в легпромі. "‎Експорт костюмів, комплектів, піджаків, штанів, комбінезонів для чоловіків склав $99 млн", ‎– говорить заступник міністра.

За його словами, український експорт стає все більше євро-центричним ‎– експорт до Європейського Союзу збільшився на 5,9% і склав $24,7млрд.

Серед країн ЄС більше всього товарів було поставлено до Польщі ($4,7 млрд), Іспанії ($2,8 млрд), Німеччини ($2,8 млрд), Нідерландів ($1,98 млрд) та Італії ($1,93 млрд).

Український експорт ‎– головне

Нагадаємо, в жовтні УНІАН писав, що наша країна різко збільшила експорт аграрної продукції. За 3 квартали минулого року Україна експортувала 48,9 млн т агропродукції, загальна вартість якої становила 10,5 млрд доларів США.

А у грудні стало відомо, що за 11 місяців цього року товарообіг України склав 101,9 млрд доларів. Як повідомлялось, найбільше з нашої країни експортували продовольчих товарів, металів та устаткування.

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