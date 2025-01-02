Україна помітно наростила товарний експорт / фото ua.depositphotos.com

За 2024 рік наша країна експортувала товарів на суму 41,6 млрд доларів. Такі дані наводить заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка

"‎За всі 366 днів минулого року ми експортували товарів на суму 41,627 млрд доларів США. Це на $5,44 млрд більше ніж 2023 року, що означає зростання рівно на 15%"‎, – заявив заступник міністра на своїй сторінці у Facebook.

Тарас Качка додав, що Україна може похвалитися зростанням за всіма основними категоріями експорту. Через відкриття навігації в портах в лідери за обсягами експорту вийшла залізна руда (33,6 млн т). У порівнянні з минулим роком зростання склало 89%. 

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Другою за обсягом стала кукурудза (29 млн т). Тут зростання склало 12,3%. Якщо казати про м’ясо птиці, то в цій категорії експорт збільшився на 5,6%, до 448,4 тис т. 

Експорт кабельної продукції збільшився на 60% і склав 1,27 млрд доларів. 

Зростання виручки від експорту основних металургійних товарів склало: 

  • напівфабрикати – 52% ($927 млн);
  • гарячекатаний прокат – 38,9% ($809 млн);
  • труби – 125% ($590 млн);
  • чавун – 6,1% ($500 млн);
  • прутки – 19,3% ($156 млн). 

Також в минулому році мало місце зростання експорту кондитерських виробів. Зокрема, збільшення виручки від шоколаду склало 38%. 

Є непогані показники і в легпромі. "‎Експорт костюмів, комплектів, піджаків, штанів, комбінезонів для чоловіків склав $99 млн", ‎– говорить заступник міністра. 

За його словами, український експорт стає все більше євро-центричним ‎– експорт до Європейського Союзу збільшився на 5,9% і склав $24,7млрд. 

Серед країн ЄС більше всього товарів було поставлено до Польщі ($4,7 млрд), Іспанії ($2,8 млрд), Німеччини ($2,8 млрд), Нідерландів ($1,98 млрд) та Італії ($1,93 млрд).

Український експорт ‎– головне 

Нагадаємо, в жовтні УНІАН писав, що наша країна різко збільшила експорт аграрної продукції. За 3 квартали минулого року Україна експортувала 48,9 млн т агропродукції, загальна вартість якої становила 10,5 млрд доларів США.

А у грудні стало відомо, що за 11 місяців цього року товарообіг України склав 101,9 млрд доларів. Як повідомлялось, найбільше з нашої країни експортували продовольчих товарів, металів та устаткування.

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