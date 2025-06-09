Зазначається, що американська промисловість потерпає від дефіциту найважливіших металів.

Представники США і Китаю проведуть новий раунд торговельних переговорів у понеділок, 9 червня, в Лондоні. Американські переговорники прагнутимуть відновити постачання найважливіших мінералів.

Видання Bloomberg пише, що поставки рідкоземельних металів стали новою точкою напруження в складних відносинах Вашингтона і Пекіна.

Високопоставлені американські чиновники, зокрема торговий представник Джеймісон Грір, звинуватили Китай у невиконанні умов торговельної угоди, укладеної минулого місяця в Женеві, через сповільнення і припинення поставок важливих мінералів, необхідних для виробництва передової електроніки.

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Директор Національної економічної ради Кевін Хассетт в інтерв'ю CBS News заявив, що "експорт найважливіших мінералів здійснюється в обсягах, які вищі, ніж раніше, але не такі високі, як ми, на нашу думку, домовилися в Женеві".

"Ми хочемо, щоб рідкоземельні елементи, магніти, які необхідні для мобільних телефонів і всього іншого, постачалися так само, як і до початку квітня. Ми не хочемо, щоб будь-які технічні деталі сповільнювали цей процес", - зазначив Хассетт.

Торгові переговори США і Китаю

12 травня Вашингтон і Пекін домовилися про тимчасове зниження тарифів на 90 днів: США знизили мита зі 145% до 30%, а Китай - зі 125% до 10%. Незабаром американський президент звинуватив китайську сторону в порушенні "тарифного перемир'я".

5 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США провели телефонну розмову на тлі зростання напруженості в торговельній війні між країнами.

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