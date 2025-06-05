Головною темою могли стати мита.

У четвер, 5 червня, лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Сполучених Штатів Америки провели телефонну розмову.

Як пише китайська урядова агенція новин Xinhua, діалог відбувся на прохання американського президента. Деталей розмови ще не оприлюднили, однак Axios нагадує, що вона відбувається на тлі зростання напруженості у торговельній війні між країнами.

Нещодавно Вашингтон і Пекін обмінялися взаємними звинуваченнями у порушенні умовторгового перемир’я, яке передбачало зниження мит та проведення переговорів з метою досягнення ширшої торговельної угоди.

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Ще навесні президент США заявив, що Сі обговорював з ним тарифи, однак Пекін це заперечував. Китайські чиновники вважали, що лідер КНР не хоче говорити з Трампом, поки той не змінить риторику на менеш агресивну:

"Трамп неодноразово пропонував поговорити з Сі напряму, щоб вирішити торговельну суперечку, а останніми днями високопосадовці США дали зрозуміти, що йому не терпиться поговорити з Сі по телефону".

Також видання припускає, що однією з тем розмови могли стати рідкоземельні мінерали - Китай утримує експорт, викликаючи лють у Білого дому.

Торговельна війна між США і Китаєм

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп запровадив 145% тариф на всі китайські імпорти. Китай відповів на це підвищенням мита на американські товари з 84% до 125%.

12 травня Вашингтон і Пекін домовилися про тимчасове зниження тарифів на 90 днів: США знизили мита з 145% до 30%, а Китай - з 125% до 10%.

Вже невдовзі американський президент звинуватив китайську сторону в повному порушенні "тарифного перемир'я".

У відповідь Пекін сказав, що Америки "серйозно підірвала" торговельну угоду, запровадивши нові правила контролю за експортом ШІ-чіпів і скасувавши візи для їхніх студентів.

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