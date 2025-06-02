Пекін має намір рішуче захищати свої інтереси.

Китай звинуватив США в "серйозному порушенні" торгового перемир'я. Пекін пообіцяв вжити рішучих заходів для захисту своїх інтересів на тлі нового витка напруженості між двома найбільшими економіками світу.

Видання Financial Times пише, що Китай і США під час переговорів у Женеві на початку травня домовилися про тимчасове зниження мит, які досягали 145%.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що останніми тижнями Вашингтон запровадив "низку дискримінаційних та обмежувальних заходів", які підірвали женевський консенсус і завдали шкоди "законним правам та інтересам Китаю".

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"Якщо США наполягатимуть на своєму і продовжать завдавати шкоди інтересам Китаю, Китай продовжить вживати сильних і рішучих заходів для захисту своїх законних прав", - заявили в міністерстві.

Йдеться про такі дії США, як попередження про неприпустимість використання чипів Huawei по всьому світу, припинення продажів китайським фірмам програмного забезпечення для проектування чипів і скасування віз для китайських студентів.

Американські чиновники вважали, що угода від 12 травня зніме обмеження на експорт рідкісноземельних металів, запроваджені Китаєм на початку квітня, проте Пекін зберіг експортний режим, лише поступово схвалюючи поставки до США.

Критично важливі мінерали широко використовуються в американських ланцюжках поставок авто, електроніки та оборонної промисловості, а повільні темпи експорту в США загрожують зупинкою роботи виробництва в країні.

"США в односторонньому порядку спровокували нові торговельні тертя. Замість того щоб замислитися про свої власні дії, вони безпідставно звинуватили Китай у порушенні консенсусу", - заявило міністерство торгівлі Китаю.

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12 травня стало відомо, що Вашингтон і Пекін домовилися знизити взаємні мита, щоб знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці на врегулювання розбіжностей.

Президент Дональд Трамп 30 травня заявив, що Китай "повністю порушив" угоду.

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