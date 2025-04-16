Європейська комісія не буде продовжувати торговельні заходи, що надають Україні вільний доступ до ринку ЄС. Замість цього Брюссель спробує домовитися про ширшу лібералізацію торгівлі до 5 червня.
Видання Financial Times пише, що торік комісія обіцяла провести переговори про ширшу лібералізацію двосторонньої торгівлі в рамках угоди про асоціацію між ЄС і Україною, але цей процес так і не розпочався.
Два дипломати ЄС заявили, що комісія відклала пропозицію, щоб не розбурхувати польських фермерів перед президентськими виборами в Польщі 18 травня.
"Комісія віддана консультаціям з Україною... і наша мета - взаємна лібералізація мит. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і представимо її Україні, щойно зможемо. Мета цього процесу - забезпечити економічну стабільність і передбачуваність для бізнесу та фермерів як в Україні, так і в ЄС", - заявив прес-секретар комісії Улоф Гілл.
Однак результату за цією пропозицією необхідно досягти до 5 червня, щоб забезпечити "плавний перехід", як обіцяє комісія.
Багато хто побоюється, що це малоймовірно, і Україна залишиться в торговельних умовах, що існували до повномасштабного вторгнення РФ, за яких експорт зіткнеться з високими митами, чого Київ не може собі дозволити, оскільки підтримка США у війні проти армії Путіна слабшає.
Офіційний представник ЄС заявив, що вони працюють над "юридичним мостом", якщо угода не буде досягнута до крайнього терміну.
Торговий безвіз - головні новини
Так звані автономні торговельні заходи, що скасовують мита на українські товари, діють від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, щоб Київ міг експортувати сільськогосподарські товари суходолом і уникнути Чорного моря.
Однак країни ЄС, що межують з Україною, включно з Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною, нарікають на те, що український імпорт знижує внутрішні ціни і провокує хвилювання серед фермерів.
Комісія запровадила "послаблення", які обмежують імпорт яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду, які можуть бути запроваджені, щойно рівень імпорту перевищить певний поріг.
Термін дії цих заходів спливає на початку червня, і цього разу вони не будуть продовжуватися.
Пізніше Європейська комісія у відповідь на запит УНІАН повідомила, що завершується робота над пропозицією щодо майбутніх умов торгівлі між Україною та ЄС, які можуть прийти на заміну "торговельному безвізу".