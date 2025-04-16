Офіційний представник ЄС заявив, що триває робота над тимчасовим рішенням, якщо не вдасться дійти згоди.

Європейська комісія не буде продовжувати торговельні заходи, що надають Україні вільний доступ до ринку ЄС. Замість цього Брюссель спробує домовитися про ширшу лібералізацію торгівлі до 5 червня.

Видання Financial Times пише, що торік комісія обіцяла провести переговори про ширшу лібералізацію двосторонньої торгівлі в рамках угоди про асоціацію між ЄС і Україною, але цей процес так і не розпочався.

Два дипломати ЄС заявили, що комісія відклала пропозицію, щоб не розбурхувати польських фермерів перед президентськими виборами в Польщі 18 травня.

Відео дня

"Комісія віддана консультаціям з Україною... і наша мета - взаємна лібералізація мит. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і представимо її Україні, щойно зможемо. Мета цього процесу - забезпечити економічну стабільність і передбачуваність для бізнесу та фермерів як в Україні, так і в ЄС", - заявив прес-секретар комісії Улоф Гілл.

Однак результату за цією пропозицією необхідно досягти до 5 червня, щоб забезпечити "плавний перехід", як обіцяє комісія.

Багато хто побоюється, що це малоймовірно, і Україна залишиться в торговельних умовах, що існували до повномасштабного вторгнення РФ, за яких експорт зіткнеться з високими митами, чого Київ не може собі дозволити, оскільки підтримка США у війні проти армії Путіна слабшає.

Офіційний представник ЄС заявив, що вони працюють над "юридичним мостом", якщо угода не буде досягнута до крайнього терміну.

Торговий безвіз - головні новини

Так звані автономні торговельні заходи, що скасовують мита на українські товари, діють від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, щоб Київ міг експортувати сільськогосподарські товари суходолом і уникнути Чорного моря.

Однак країни ЄС, що межують з Україною, включно з Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною, нарікають на те, що український імпорт знижує внутрішні ціни і провокує хвилювання серед фермерів.

Комісія запровадила "послаблення", які обмежують імпорт яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду, які можуть бути запроваджені, щойно рівень імпорту перевищить певний поріг.

Термін дії цих заходів спливає на початку червня, і цього разу вони не будуть продовжуватися.

Пізніше Європейська комісія у відповідь на запит УНІАН повідомила, що завершується робота над пропозицією щодо майбутніх умов торгівлі між Україною та ЄС, які можуть прийти на заміну "торговельному безвізу".

Вас також можуть зацікавити новини: