Індія продовжує закуповувати величезні обсяги російської нафти.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається значно підвищити мита для Індії. У своїй соцмережі Truth Social він пояснив, що це рішення пов'язане з тим, що країна продовжує закуповувати величезні обсяги російської нафти.

"Індія не тільки закуповує величезні обсяги російської нафти, а й більшу частину цієї нафти продає на відкритому ринку з великим прибутком. Їм неважливо, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини", - написав Трамп.

Президент США підкреслив, що незадоволений тим, що Індія не відреагувала на його погрози. Саме тому він вирішив оголосити про підвищення мит щодо країни.

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Нагадаємо, що раніше радник президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України. Він підкреслив, що Індія продовжує закуповувати російську нафту.

Індія знайшла заміну російській нафті - що відомо

Раніше Reuters із посиланням на кілька анонімних джерел на ринку писало, що найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corp придбала на тендері 7 мільйонів барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу. Співрозмовники агентства пов'язали цю закупівлю сировини з необхідністю заміщення російської нафти.

Журналісти зазначили, що тендер відбувся після того, як індійські державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлю російської нафти через зменшення розміру знижок, а також на тлі додаткових санкцій ЄС.

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