Його радник каже, що Індія перебуває майже на одному рівні з Китаєм за обсягами закупівлі російської нафти.

Радник президента Сполучених Штатів Америки Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України шляхом закупівлі нафти у Москви.

Як пише інформаційне агентство Reuters, Міллер є одним із найближчих та найвпливовіших помічників Дональда Трампа. Звинувачення у бік Нью-Делі пролунали в етері програми "Sunday Morning Futures". Водночас радник американського лідера зазначив, що Трамп має чудові відносини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді:

"Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії. Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія практично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт".

Джерела в уряді Індії розповіли агентству, що, попри погрози Вашинтона, влада країни продовжить купувати нафту у Російської Федерації.

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Санкції проти країн, які купують російську нафту

Нагадаємо, днями набув чинності 25% митний тариф на товари з Індії, запроваджений через її закупівлі військової техніки та енергоносіїв у Росії.

Крім того, вже 8 серпня спливає термін дії ультиматуму президента США Дональда Трампа, який він висунув Москві. Якщо Кремль не погодиться на припинення війни, Трамп пообіцяв встановити 100% мита на імпорт з будь-яких країн, які продовжують купувати російську нафту.

Вторинні санкції можуть торкнутися не лише Індії, а й Китаю та Бразилії. Пекін вже неодноразово звинувачували у допомозі російській військовій машині.

Нещодавно американський міністр фінансів Скотт Бессент прямо попередив китайську сторону, що країна може зіткнутися з високими митами, якщо продовжить купувати нафту з Росії.

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